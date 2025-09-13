مسيرة إسرائيلية تستهدف منزلا في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على منزل في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

ولم تتضح بعد تفاصيل عن الهجوم الإسرائيلي.

الاحتلال يشن غارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوب لبنان

وأمس شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة بمسيرة اسرائيلية على بلدة عيترون، جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

جيش الاحتلال يخرق وقف اتفاق لبنان

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع لبنان، حيث نفذت مسيرة غارة على سيارة في جنوب البلاد، كما فجر الجيش منزلا في بلدة ميس الجبل الحدودية.

وتستمر إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024، حيث خرق جيش الاحتلال هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، فيما يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق.

توتر الأوضاع فى جنوب لبنان

وتأتي الضربات الجوية ضمن سلسلة من الإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي تهدف إلى استهداف مواقع يزعم جيش العدو بأنها تهدد أمنه، لكنها في الوقت نفسه تزيد من توتر الأوضاع في لبنان في ظل دعوات مستمرة لنزع سلاح حزب الله، الذي تشدد إسرائيل على أنه "يشكل تهديدا مباشرا" لأمنها القومي.

