يديعوت أحرونوت: إسرائيل تتخوف من خوض حرب استنزاف مع إيران

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن إيران كانت تخطط لإنتاج العشرات من الصواريخ الباليستية المرعبة شهريا.



إسرائيل تتخوف من خوض حرب استنزاف مع إيران



وأكدت الصحيفة الإسرائيلية: كان هدف إيران إنتاج نحو 11000 صاروخ باليستي في غضون عقد من الزمن إلى جانب منصات الإطلاق.



وأوضحت الصحيفة أن إيران ما زالت تمتلك قدرات إطلاق كبيرة ومنظومات اعتراض وغيرها من القدرات العسكرية.



وأشارت إلى أن هناك مخاوف لدى المسئولين الأمنيين الإسرائيليين من خوض حرب استنزاف ضد إيران دون وجود مسار دبلوماسي.

ويأتي ذلك في ظل التقارير التي أكدت اقتراب نفاد مخزون جيش الاحتلال الإسرائيلي من صواريخ الدفاع الجوي جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية

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