رئيس إيران يحث الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل

حث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدول الإسلامية على قطع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك قبيل انعقاد قمة طارئة في قطر لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حركة حماس في الدوحة.

إجراءات ضد إسرائيل

وقال بزشكيان قبل مغادرته إلى العاصمة القطرية: "بإمكان الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها مع هذا الكيان الزائف وتحافظ على وحدتها وتماسكها قدر الإمكان".

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "تتوصل القمة إلى نتيجة" بشأن إجراءات ضد إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.