الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس إيران يحث الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل

الرئيس الإيراني مسعود
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فيتو

 حث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدول الإسلامية على قطع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك قبيل انعقاد قمة طارئة في قطر لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حركة حماس في الدوحة.

 

إجراءات ضد إسرائيل

 وقال بزشكيان قبل مغادرته إلى العاصمة القطرية: "بإمكان الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها مع هذا الكيان الزائف وتحافظ على وحدتها وتماسكها قدر الإمكان".

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "تتوصل القمة إلى نتيجة" بشأن إجراءات ضد إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الإيراني قطر إسرائيل حماس الدوحة الدول الاسلامية

مواد متعلقة

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة.. يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.. ويؤكد على ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

السيسي يتوجه إلى الدوحة اليوم للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

اليوم، الدوحة تستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة مصر

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

خارج قفص الاتهام، قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا تحضر أولى جلسات محاكمتها بجنايات المنيا

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، 89.58% للتمريض والتربية النوعية 80.78%

السيسي يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع قادة قمة الدوحة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي نظام 3 سنوات،93.71% تكنولوجيا الصناعة والطاقة و95.86% تعليم تبادلي

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads