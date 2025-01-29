الاتحاد الأوروبي يخطط لتشديد العقوبات على القطاع المصرفي الروسي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فصل حوالي 15 بنكا روسيا عن نظام "سويفت" للمصارف، ويأتي ذلك في إطار سياسة العقوبات التي يتبعها ضد موسكو.

عقوبات مصرفية على روسيا

وذكرت وكالة بلومبرج أن المفوضية الأوروبية اقترحت حظر استيراد الألومنيوم الروسي بشكل تدريجي، على أن يتمكن العملاء في أوروبا من شرائه بنظام الحصص لمدة عام، ومن ثم سيدخل حظر كامل.

وفي وقت سابق أشارت بلومبرج، إلى مثل هذه الخطط الأوروبية لكنها لم تذكر عدد البنوك التي قد تشملها القيود، لكن التقرير الحديث أفاد بأن حزمة العقوبات الجديدة ستقود إلى فصل حوالي 15 بنكا.

بداية العقوبات الغربية على روسيا

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، فرضت دول الغرب مجموعات واسعة من العقوبات على موسكو، بما في ذلك على القطاع المصرفي في روسيا، لكنه لم يفصل جميع البنوك عن منظومة "سويفت".

وتعتمد دول أوروبية بشكل كبير على الغاز والنفط الروسي، وفصل جميع البنوك الروسية عن "سويفت" قد يعطل تدفق الطاقة ويؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، خاصة في أوروبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن سابقا أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات تسببت في ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله.

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