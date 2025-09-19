بمشاركة النني وعادل، الجزيرة يقسو على بني ياس برباعية نظيفة في الدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي، حقق الجزيرة الإماراتي فوزا عريضا على مضيفه بني ياس، بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بني ياس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

سجل اللاعب فينيسيوس ميلو هدف تقدم الجزيرة في الدقيقة 15 من اللقاء، ثم سجل اللاعب برونو دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 1+ 45'، وزاد عبد الله رمضان بالهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 7+ 45'، ثم عاد المهاجم فينيسيوس ميلو ليسجل هدفه الثاني، والهدف الرابع للجزيرة في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وكانت شهدت الدقيقة 16 إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء ضد لاعب بني ياس خالد الهاشمي للخشونة المتعمدة ومنع هدف من انفراد للجزيرة.

وقاد الثنائي المصري إبراهيم عادل ومحمد النني، تشكيل فريق الجزيرة، للمواجهة الثالثة على التوالي.

النني وإبراهيم عادل، فيتو

تشكيل الجزيرة أمام بني ياس

دخل فريق الجزيرة الإماراتي مباراته أمام بني ياس في الدوري الإماراتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي خصيفخط

الدفاع: محمد ربيع، رافاييل تاجير، ويليان روشا، ريتشارد أوكونور

خط الوسط: محمد النني، عبد الله رمضان، مامادو كوليبالي

خط الهجوم: إبراهيم عادل، فنيسيوس ميلو، برونو كونسيساو

ترتيب الجزيرة ضد بني ياس

بهذه النتيجة رفع الجزير رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي، فيما تجمد رصيد بني ياس عند صفر من النقاط في قاع جدول الترتيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.