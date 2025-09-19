الجمعة 19 سبتمبر 2025
ما سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله؟ (فيديو)

الشيخ أحمد عبد العظيم،
الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون، وهل هي علامة على غضب الله، مؤكدًا أن قلة البركة ليست بالضرورة دليلًا على غضب الله تعالى.

أمين الفتوى يوضح أسباب قلة البركة 

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن لقلة البركة أسبابًا متعددة، منها المعاصي والذنوب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه"، داعيًا إلى التوبة النصوح والندم على الذنوب والعزم على عدم العودة إليها.

قطع صلة الرحم من أسباب ضيق الرزق

وأشار إلى أن قطع صلة الرحم من أسباب ضيق الرزق، مبينًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه"، كما أكد على أهمية التوكل على الله، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا".

وأضاف أمين الفتوى أن على المسلم أن يكثر من الدعاء بأن يبارك الله له في رزقه، مبينًا أن البركة قد تكون في القليل إذا رضي العبد وشكر.
 

