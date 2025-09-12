الشرع يستقبل قائد القوات المركزية الأمريكية والمبعوث الأمريكي بقصر الشعب

استقبل أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وعقيلته لطيفة الدروبي، في قصر الشعب بدمشق، اليوم، الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توماس باراك، والوفد المرافق، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وبحث اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وعكس اللقاء الأجواء الإيجابية والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات.

جدير بالذكر أن توماس براك هو محام تخرج عام 1969 من جامعة جنوب كاليفورنيا وهو لاعب نجم في الولايات المتحدة في لعبة "الروغبي".

وتدرج في مكتب "هربرت كالمباش" المحامي الخاص للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.

وتعلم العربية وانتقل للعمل في المملكة السعودية كمستشار للأمراء السعوديين.

وساعد في مد جسور دبلوماسية بين المملكة وهايتي، ثم عاد إلى الولايات المتحدة حيث شغل منصب نائب وكيل وزراء خارجية أمريكا في عهد الرئيس ريجان.

وعام 1990 أسس شركة "كولوني" للاستثمارات.. وبدأت رحلة النجاح والثراء. وفي أيلول 2011 حل توماس براك في المرتبة 833 كأغنى شخصية في العالم، وفي المرتبة 375 كأغنى شخصية في الولايات المتحدة الأميركية

