خارج الحدود

أفغانستان تقطع الطريق على واشنطن: "باجرام لن تعود قاعدة أمريكية"

ترامب
ترامب

رفضت أفغانستان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول رغبته في استعادة قاعدة "باجرام" الجوية على أراضيها، وقوله إنها على بُعد ساعة من المكان الذي تصنع فيه الصين أسلحتها النووية.

ترامب يرغب في قاعدة باجرام الجوية

وصرح المدير السياسي الثاني في وزارة الخارجية الأفغانية، زاكر جلالي، ردا على نية الرئيس ترامب بخصوص قاعدة "باجرام"، بأن الوجود العسكري الأمريكي لم يقبل قط من قبل الأفغان عبر التاريخ، مؤكدا أن هذا الاحتمال رفض تماما خلال محادثات الدوحة والاتفاق.

وكتب جلالي عبر منصة "إكس": "أفغانستان والولايات المتحدة بحاجة إلى التفاعل مع بعضهما البعض ويمكنهما إقامة علاقات اقتصادية وسياسية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، دون أن تحتفظ الولايات المتحدة بأي وجود عسكري في أي جزء من أفغانستان".

كان المطار الواسع يعتبر القاعدة الرئيسية للقوات الأمريكية في أفغانستان خلال العقدين من الحرب التي تلت هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن من قبل تنظيم "القاعدة".

وأشار ترامب يوم أمس الخميس، إلى أن الولايات المتحدة قد تتمكن من الحصول على القاعدة بموافقة ما من الحكومة في أفغانستان، لكن لم يتضح الشكل الذي قد يتخذه مثل هذا الاتفاق.

