المفوضية الأوروبية: نقف إلى جانب إستونيا في مواجهة الإنتهاك الروسي لأجوائها

قالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة،: “نقف إلى جانب إستونيا في مواجهة أحدث انتهاك روسي لأجوائها”.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريحات صحفية:" سنرد على كل استفزاز روسي بحزم بينما نستمر في تعزيز جناحنا الشرقي".

وقبل وقت سابق نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بانتهاك مسيرات روسية المجال الجوي البولندي أثناء هجوم على أوكرانيا، معتبرة أن موسكو ارتكبت انتهاكا "متهورا وغير مسبوق".

وقالت فون دير لايين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي قبل وقت سابق رأينا انتهاكا متهورا وغير مسبوق للمجال الجوي لبولندا وأوروبا عبر أكثر من 10 مسيّرات شاهد روسية"، مؤكدة أن "أوروبا تتضامن بشكل كامل مع بولندا".

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية الدفاع عن "كل شبر" من أراضي القارة، داعية الى تعزيز الاستثمارات في القدرات الاستراتيجية لتعزيز "الجانب الشرقي" في مواجهة التهديد الروسي. وقالت فون دير لايين إن "الجانب الشرقي لأوروبا يبقي كل أوروبا آمنة من بحر البلطيق الى البحر الأسود، لذلك علينا الاستثمار في دعمه"، مشددة على أن "أوروبا ستدافع عن كل شبر من أراضيها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.