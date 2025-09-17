الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المفوضية الأوروبية: هناك ضرورة عاجلة لوقف النار في غزة

المفوضية الأوروبية،
المفوضية الأوروبية، فيتو

قالت المفوضية الأوروبية، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة عاجلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.   

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.  

وأفادت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع غزة

 

أوضاع إنسانية كارثية في غزة

كما استشهد فلسطيني وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد شخصان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. 

وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة عجور، فيما قصف طائرات الاحتلال منزلا في الشارع الأول في الحي.

المفوضية الأوروبية قطاع غزة غزة مدينة غزة العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة

