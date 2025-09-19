الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإسكندرية تتابع أعمال إزالة الأدوار المخالفة بعقار المنتزه المائل

الاسكندريه
الاسكندريه

تباشر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي المنتزه ثانٍ بالإسكندرية، أعمال معاينة تنفيذ إزالة الأدوار المخالفة بالعقار المائل بنطاق الحي. 

الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وزير الشباب والرياضة يتفقد ستاد القاهرة استعدادا لاستضافة مباريات الدوري الممتاز

وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بشأن المتابعة المستمرة والدورية لملف العقارات الآيلة للسقوط.

وتابعت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أعمال معاينة العقار المائل الكائن بشارع السيد حسين، المتفرع من شارع ملك حفني بمنطقة المندرة قبلي، والذي يمثل خطرًا داهمًا على حياة السكان والعقارات المجاورة.

وتبيّن من المعاينة أن العقار لا يزال مائلًا في نفس الاتجاه الذي تم رصده سابقًا.

وأوصت اللجنة بضرورة رصد ومتابعة درجة ميل العقار بشكل دقيق خلال مراحل تنفيذ الإزالة، للتأكد من عدم زيادة  الميل في نفس الاتجاه الحالى، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات أثناء تنفيذ أعمال الإزالة.

 

وتؤكد محافظة الإسكندرية أنها تتابع بشكل مستمر ودقيق جميع حالات العقارات التي تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات، وأنه لا تهاون في تنفيذ قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط.

 كما تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة المرور الدوري على العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حرصًا على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية المندرة

مواد متعلقة

بعد غياب بنتايك، أحمد فتوح يقود الجبهة اليسرى للزمالك في مواجهة الجونة

الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ضبط قائد سيارة ملاكي بتهمة طمس لوحاتها المعدنية بالبحيرة

الأكثر قراءة

ظهور مفاجئ لمدرب أوروبي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

بن شرقي وتريزيجيه في الهجوم، تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري

خبيرة التجميل مي كمال الدين تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد مكي

رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

اليابان تبلغ إسرائيل رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

دجلة يقفز للمركز الثالث في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

للمرة الثانية، استدعاء عمرو أديب للتحقيق في اتهامه بسب طبيبة كفر الدوار

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية وهذا العيار يسجل 5650 جنيها

مع اقتراب انعقاد الفصل التشريعي الثاني، ما خطوات اختيار رئيس مجلس الشيوخ؟

الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات القيد بجامعة الأزهر للمستجدين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين بهذا الشرط

عمري 30 سنة ولم أصل في حياتي، فكيف أحسب ما فاتني من الفروض؟ (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، كليمُ الله في وادي "طُوى" بسيناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads