بالأسماء، إصابة 20 شخصا باشتباه تسمم غذائي في حفل زفاف بأسوان

أصيب نحو 20 شخصا، بحالات إعياء شديد وقيء وإسهال نتيجة تناولهم طعام فى حفل زفاف بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إعياء جماعي

شهدت قرية خريت، التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حالة إعياء جماعي لأشخاص حضروا حفل زفاف بالقرية، وأسفرت عن إصابة 20 شخصًا باشتباه تسمم، غالبيتهم من السيدات والأطفال من قرية المنشية قبلي التابعة لدائرة المركز.

ووصل المصابون إلى قسم الطوارئ بمستشفى نصر النوبة المركزي في تمام الساعة الثالثة صباحًا، حيث ظهرت عليهم أعراض قيء وإسهال وتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة، وتماثلوا للشفاء، والعودة إلى منازلهم.

والمصابون هم ابتسام محمد محفوظ عباس 37 سنة، زينب جمعة محمد إبراهيم، 22 سنة، ليلى محمد محفوظ عباس، 36 سنة إسراء زين العابدين مصطفى 21 سنة، أميرة ناصر هاشم محمود 16 سنة، هدى محمد عباس 55 سنة.

كما أصيب كل من؛ شادية أبو العطا محمود 60 سنة، حنان جمعة محمد 18 سنة إيمان جمعة محمد 15 سنة، حسنية حسن محمد 16 سنة، كريمه شاذلي محمد تسع سنوات، محمد فهمي علي تسع سنوات، أحمد حسن محمود 11 سنة، أحمد صالح عباس 12 سنة، أحمد محمود محفوظ 14 سنة، سارة ناصر محمد 18 سنة، أميرة صالح محمد 14 سنة، رقية عامر عبد الوهاب 29 سنة، إيناس محمد محفوظ 46 سنة يسري فهمي ست سنوات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

