يلتقي السيسي ومدبولي والطيب وتواضروس، رئيس سنغافورة يزور مصر اليوم

يقوم رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام بزيارة إلى مصر فى الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجارى بدعوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك حسب بيان وزارة خارجية سنغافورة

وتؤكد زيارة ثارمان العلاقات الراسخة بين البلدين كما تجرى مراسم استقبال رسمية للرئيس السنغافورى في قصر الاتحادية حيث يلتقى الرئيس السيسي.

كما يلتقى رئيس سنغافورة، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كما يشارك الزعيمان فى افتتاح منتدى الأعمال المصري السنغافوري.

ويلتقي رئيس سنغافورة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما يزور الرئيس مقر الهلال الأحمر المصري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويلتقى مع الجالية السنغافورية فى حفل استقبال بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس هيئة الهلال الأحمر

