حملة موسعة لإزالة الأبنية المخالفة بدائرة المنتزة أول فى الاسكندرية

 قادت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة لـ ١٣ حالة متغيرات مكانية لحالات بناء مخالف بدون ترخيص بعزبة الـ ٥٠٠، وشارع ١٤  المراغي الجديدة بالظهير الريفى للحي.

يأتى ذلك بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف بدون ترخيص، واعادة الانضباط وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

شملت الحملة تنفيذ قرارات إزالة لثلاثة عشر متغير لحالات بناء مخالف، متمثلة في ستة عقارات بالاضافة لمجموعة من الأسوار وتسليمها لمقاول الهدم، كان بيانهم كالآتي:

العقار الأول: مكون من دور أرضي، وحوائط وأعمدة الأول علوي، وارد بشأنه "٢ متغير"، وتم تكسير وإزالة العقار حتي سطح الأرض.

العقار الثاني: مكون من دور أرضي محلات، و٧ أدوار علوية، وارد بشأنه "٢ متغير"،وتم تسليم مقاول الهدم قرار بتكسير وإزالة العقار حتي سطح الأرض، كما تم تنفيذ إزالة فورية لأسوار مقامة علي قطعة أرض بمساحة نحو ٣٠٠متر.

العقار الثالث: مكون من دور أرضي، وأول علوي، وحوائط وأعمدة الثاني علوي، ووارد بشأنه "٢متغير" تم إزالة العقار حتي سطح الأرض.

العقار الرابع: مكون من دور أرضي، وأول علوي حوائط وأعمدة فقط بدون سقف، وتم تكسير وإزالة حوائط وأعمدة الدور الأول.

العقار الخامس: مكون من أرضي، وأعمدة الدور الأول علوي، ووارد بشأنه "١ متغير"وتم تكسير وإزالة أعمدة الدور الأول.

العقار السادس: مكون من دور أرضي، وحوائط وأعمدة الدور الأول علوي، ووارد بشأنه "١ متغير"  وتم تكسير وإزالة حوائط وأعمدة الدور الأول

بالإضافة لتنفيذ قرار إزالة حتي سطح الأرض لأسوار حوائط بسقف صاج، بمساحة نحو ٢٠٠ متر، وارد بشأنه" ١متغير، وسور أخر ببوابة وبدون سقف، بمساحة نحو ٣٠٠ متر، وارد بشأنه" ٢متغير"، وتمت إزالته

كما تم إزالة هنجر بسقف صاج بمساحة نحو ٤٠٠ متر لأسوار سبق هدمها من قبل، وتم إعادة بنائها مره اخرى بالمخالفة، ووارد بشأنها" ٢متغير".

جاءت الحملة بتواجد اللواء ياسر ابو الخير حكمدار شرق الإسكندرية، والعقيد أحمد السمان مأمور قسم ثالث المنتزه، والمقدم أحمد شمس رئيس مباحث القسم، بالإضافة لضباط المباحث والكول الأمني، وقوات الأمن المركزي، وبمشاركة إدارات الحي الداخلية المعنية.

وأكدت رئاسة حي المنتزه أول على استمرار تنفيذ حملات الإزالة للتعامل مع كافة المتغيرات المكانية لحالات البناء المخالف، والتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء العشوائي أو غير المخطط في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على النسق العمراني وفرض سيادة القانون.

كما أهابت رئاسة الحي المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال بناء َمخالف دون ترخيص، حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات وتجنبًا للمساءلة القانونية.

