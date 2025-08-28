رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليمات مشددة بشأن تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الأستاذ خالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، أعمال مركزي التصحيح بمحافظتي الغربية والقليوبية.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس كنترول الثانوية يتفقدان مركزي تصحيح بمحافظتي الغربية والقليوبية

وخلال الجولة، اطمأن رئيس القطاع على سير العمل داخل المركزين، ومتابعة أداء اللجان، والتأكد من التزامها بالضوابط المنظمة التي تراعي الدقة والشفافية.

تعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن قطاع المعاهد الأزهرية يولِي أهمية قصوى لمتابعة أعمال التصحيح أولًا بأول؛ لضمان حقوق جميع الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة بينهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم التهاون في تطبيق القواعد، مع توفير المناخ المناسب للمصححين لأداء دورهم بدقة وأمانة.

من جانبه، أوضح خالد إبراهيم أن لجان التصحيح تسير في أجواء منضبطة، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات المتبعة داخل مراكز التصحيح تتم وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، بداية من استلام أوراق الإجابة وحتى رصد الدرجات واعتمادها، مؤكدا أن مراكز التصحيح ملتزمة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج في أقرب وقت، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن العدالة الكاملة بينهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على المتابعة المستمرة والدقيقة لمراكز التصحيح بمختلف المحافظات؛ بما يحقق أعلى معايير النزاهة والشفافية، ويكفل تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.