أخبار مصر

قبل بدء الدراسة، رسالة مؤثرة من الأزهر لطلابه: "نبدأ العام على عهد الوفاء للوطن"

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
 وجَّه الأزهر الشريف رسالة لأبنائه وبناته من طلاب المعاهد الأزهرية، وذلك قُبيل انطلاق العام الدراسي الجديد غدًا السبت، أكد فيها على أن حب الوطن عهد وواجب، وأن العلم هو السلاح الحقيقي لبناء الأوطان ونهضتها.

الأزهر يوجه رسالة لطلابه قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

وقال الأزهر في رسالته: "مع إطلالة عام دراسي جديد، نُجدِّد معًا العهد والعزم على أن نكون أبناء أوفياء لوطننا الغالي مصر، نحبها حبًّا صادقًا، ونعمل لرفعتها ونُسهم في بنائها، فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها، بل هو عزّنا ومجدنا وأمانة في أعناقنا".

 الأزهر الشريف: من تمام حب الوطن أن يجتهد الطلاب في طلب العلم

وأكد الأزهر الشريف أن من تمام حب الوطن أن يجتهد الطلاب في طلب العلم ويُخلصوا في دراستهم، مشددًا على أن الأزهر ينتظر من طلابه أن يكونوا خير سفراء له، يجمعون بين التفوق العلمي والقيم الأخلاقية، ويضربون أروع الأمثلة في الانضباط والجد والاجتهاد من أجل رفعة الوطن.

واختتم الأزهر رسالته بالتأكيد على أن مصر لا تنهض إلا بسواعد أبنائها، وأن طلاب الأزهر هم أمل المستقبل وحملة رسالته في نشر العلم والوسطية والاعتدال.

