تقديرًا لتميزهم، مرصد الأزهر ينظم معسكر أوائل الثانوية الأزهرية بمدينة الطور (صور)

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف معسكر "أوائل الثانوية الأزهرية" في مدينة الطور، في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2025. يأتي هذا المعسكر كبادرة تقدير وعرفان للطلاب المتفوقين، وتأكيدًا على استمرار رسالة الأزهر في رعاية النشء وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة التي تهدد استقرار المجتمع.



وقد تجمع الطلاب المتفوقون في مقر مشيخة الأزهر الشريف في لحظة احتفاء رسمية، حيث كان في استقبالهم الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة رهام سلامة، مدير مرصد الأزهر، اللذان رحبا بهم وأشادا بجهودهم المتميزة في مشوارهم التعليمي.



بناء الوعي.. هدف استراتيجي

وفي كلمته، شدد الشيخ أيمن عبد الغني على أن أوائل الثانوية الأزهرية يمثلون امتدادًا لمسيرة هذا الصرح العريق، وأن واجب الأزهر هو رعايتهم ودعمهم في مسيرتهم العلمية والإنسانية، باعتبارهم قادة المستقبل وحماة الوطن والدين.

من جانبها، أكدت الدكتورة رهام سلامة أن المعسكر لا يقتصر على كونه مكافأة للطلاب، بل هو جزء من استراتيجية أعمق للمرصد، تهدف إلى بناء وعي حقيقي وتعزيز القدرات الفكرية والثقافية لدى الشباب. وأوضحت أن هذا التوجه يهدف إلى توفير درع فكري يحصنهم ضد أي أفكار مغلوطة أو تيارات منحرفة، مع دمج الأنشطة التثقيفية بالترفيه، لخلق بيئة تعليمية شاملة وممتعة.

وشارك في تنظيم المعسكر مكتب "بناء" التابع لقطاع المعاهد الأزهرية، بقيادة الدكتور أحمد المالكي والدكتورة مي موافي، مما يعكس تضافر جهود المؤسسة لدعم هذه المبادرة.

يُعد معسكر الطور أول معسكرات مبادرة «#اعرف_أكتر» بنسختها الخاصة، وقد تم اختيار هذه المدينة تحديدًا لما تحمله من دلالات تاريخية ودينية عميقة، تتماشى مع الأهداف الإنسانية والتعليمية للمعسكر.

وعلى مدار أسبوع كامل، سيشارك الطلاب في برنامج متكامل من الأنشطة التثقيفية والترفيهية، صُمم خصيصًا ليجمع بين المتعة والفائدة، وتعميق ارتباطهم بهويتهم الدينية والوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.