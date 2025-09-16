الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

60 جنيها لرياض الأطفال والابتدائي، المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الجديد

أعلن  قطاع المعاهد الأزهرية عن المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026، وذلك على النحو التالي: 

المعاهد العادية 

رياض الأطفال: 60 جنيها 

المرحلة الإبتدائية: 60 جنيها 

المرحلة الإعدادية: 68 جنيها

المرحلة الثانوية: 80 جنيها

المعاهد النموذجية

رياض الأطفال: 230

المرحلة الابتدائية: 280

المرحلة الإعدادية: 317

المرحلة الثانوية: 357 

معاهد اللغات:

رياض الأطفال: 830

المرحلة الابتدائية: 835 

 

 

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية عدة تنبيهات للمناطق بشأن المصروفات الدراسية جاءت كالتالي: 

يحصل مقابل التأسيس في بداية كل مرحلة من المراحل التعليمية رياض الأطفال المرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية المرحلة الثانوية) بواقع مبلغ ( ٦٠٠ جنيه للمعاهد النموذجية وبقيمة ( ۱۱۰۰) جنيه لمعاهد اللغات والمستجدين في الالتحاق بالأزهر بأي صف دراسي بأي مرحلة تعليمية بهذه المعاهد.


يحصل مبلغ ٤٢ جنيها قيمة مقابل خدمات بريدية من كل طالب في بداية كل مرحلة - إيرادات دولة - ويصرف منه مقابل مصروفات بريدية لإنذارات الطالب خصمًا على موازنة الأزهر.


يسدد مبلغ ۱۰۰ جنيه خدمات استمارات الشهادات العامة من طلاب الشهادة الابتدائية - الإعدادية - الثانوية).


يحصل مبلغ ٤١,٧٣ ج لصالح التأمين الصحي ۱۲ ج - صندوق التأمين الحكومي ۱۹,۲۳ - صندوق الشهداء - ج - صندوق ذوي الإعاقة م ج - الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ٥٠ ق).


تعامل مرحلة التجويد بمعاهد القراءات معاملة المرحلة الإعدادية ومرحلتي العالية والتخصص معاملة المرحلة الثانوية فيما يخص كافة البنود المقررة في هذا المنشور. 

يطبق هذا المنشور على الطلاب الوافدين الأجانب بكافة المعاهد ومعاهد البحوث الإسلامية المقيدين على غير المنح، ويلغى كل ما يخالف ذلك في هذا الشأن.


يطبق منشور رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲٤ بشأن تفعيل منظومة الدفع الإلكترونية لمصروفات الخدمات والخدمات الإضافية لطلاب المعاهد الأزهرية على كافة المتحصلات.


يراعى عند تحصيل اشتراك التأمين الصحي المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

