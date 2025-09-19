اتحاد المصريين بأوروبا يطالب بتمثيل للمغتربين في البرلمان

عبر تقنية "زوم" وبرعاية اتحاد المصريين بأوروبا، انعقد بالأمس اجتماع موسع ناقش فيه ممثلو الجاليات المصرية في الخارج قضية تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان المصري بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).

أدار اللقاء الإعلامي يسري الكاشف، رئيس فرع الاتحاد بهولندا، بمشاركة نخبة من رموز العمل العام في أوروبا.

مبادرة الدكتور عصام عبد الصمد

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، أن المصريين بالخارج يشكلون رصيدا وطنيا لا غنى عنه، مشددا على ضرورة تمثيلهم البرلماني بما يتناسب مع حجم دورهم في دعم الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

وطرح الدكتور عبد الصمد مقترحا يقضي بأن يتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين ممثلين من المصريين بالخارج في البرلمان، على أن يقدم كل مرشح سيرة ذاتية وبرنامجًا انتخابيًا يوضح خبراته وإمكاناته، مؤكدا أن الاختيار يجب أن يخضع لمعايير دقيقة تشمل: المؤهل الجامعي، الاستقلال المالي، حسن السمعة والسلوك، وضرورة تقديم صحيفة جنائية من كل من مصر وبلد الإقامة، الإلمام بالأوضاع في مصر، القدرة على الحضور الدوري للبرلمان بالحد الأدنى للجلسات المقررة، والكفاءة في التواصل مع الإعلام وصناع القرار داخل وخارج الوطن.

كلمات المشاركين

من جانبه شدد بهجت العبيدي مصري مقيم بالنمسا، على أن صوت المصريين بالخارج يجب أن يكون حاضرًا وفاعلًا في المؤسسات التشريعية، متفقا مع طرح الدكتور عصام عبد الصمد معتبرًا أنهم يمثلون جسرًا حضاريًا بين مصر والعالم.

أما علي ربيع مقيم بإيطاليا فقد دعا إلى أن يكون التمثيل قائمًا على الكفاءة والشفافية لا على المجاملة.

وصالح فرهود مقيم بفرنسا، أكد على أن تعيين ممثلين للمصريين بالخارج سيعزز جسور الثقة بين الدولة والجاليات.

ومختار العشري مقيم بفرنسا، فقد ركز على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في العملية التشريعية بما يخدم الصالح العام. كما طالب بعقد اجتماع عاجل في إحدى الدول الأوروبية لمناقشة بدائل مناسبة.

ودعت ولاء مرسي مقيمة ببريطانيا، إلى تمكين الكفاءات الحقيقية من أبناء المهجر لضمان استمرارية الحضور الفاعل.

وأشار إمام يوسف مقيم بالسعودية، إلى أن تمثيل المصريين بالخارج يجب أن يكون تمثيلا حقيقيا وهذا لن يتأتى إلا من خلال التمثيل الجغرافي.

شارك في الاجتماع كل من: أيمن علام (بلجيكا)، د. مروة غراب (كندا)، أمير يونس (إيطاليا)، إمام يوسف (السعودية)، مختار العشري (فرنسا)، عبدالله معروف (أمريكا)، عادل عبد الصمد (أمريكا)، منار فرحات (بريطانيا)، سمير خيرالله (كندا)، أمير سلامة (ألمانيا)، يسري الكاشف (هولندا)، بهجت العبيدي (النمسا)، وليد سلامة (الإمارات)، ولاء مرسي (بريطانيا)، عصام عبد الصمد (بريطانيا)، طاهر الشريف (بريطانيا)، جمال عبد المعبود (بريطانيا)، علي ربيع (إيطاليا)، أحمد الشيخ (هولندا)، صالح فرهود (فرنسا)، أحمد محفوظ (هولندا).

واختتم الاجتماع بالتأكيد على رفع هذه التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربين عن ثقتهم في رعايته الكريمة لتمكين المصريين بالخارج من التمثيل الفاعل داخل البرلمان المصري، بما يعكس إسهاماتهم ويعزز دورهم الوطني.

