انطلقت بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية فعاليات قافلة دعوية موسعة للواعظات تحت عنوان: "النبي صلى الله عليه وسلم معلِّمًا ومربيًا، نحو عام دراسي جديد"، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومتابعة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

بدأت بمقرأة قرآنية... قافلة دعوية موسعة للواعظات بالدقهلية

بدأت فعاليات القافلة بمقرأة قرآنية للواعظات، خُصصت لتلاوة كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه، بما يعزز من قدراتهن الدعوية، ويرفع من مستواهن العلمي والروحاني، ويجدد طاقاتهن في أداء رسالتهن السامية.

نشر صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني

وتأتي هذه القافلة في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين وتجديد الخطاب الديني، وتأكيد أن رسالة الإسلام قائمة على الوسطية والاعتدال، ومواجهة الإرهاب والتطرف بجميع صوره وأشكاله، إلى جانب التصدي للتطرف اللاديني الذي يتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والسعي إلى إعادة بناء الشخصية المصرية الأصيلة على أسس دينية ووطنية راسخة.

غرس القيم النبيلة في نفوس النشء والشباب

وأكدت الواعظات المشاركات أن غاية هذه القوافل تتمثل في غرس القيم النبيلة في نفوس النشء والشباب، وإحياء الضمير الديني والوطني لديهم، وإعداد جيل واعٍ بقضايا وطنه، مستنير الفكر، محصن ضد دعاوى الجماعات المتطرفة والأفكار الهدامة، وقادر على الإسهام في صناعة الحضارة وبناء مستقبل أفضل لمصر.

وتأتي هذه القافلة متزامنة مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بما يسهم في توعية الطلاب والطالبات وأسرهم بأهمية القيم الدينية والأخلاقية، ودور العلم في بناء الأوطان، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتربية تمثل النموذج الأمثل الذي ينبغي استلهامه في كل زمان ومكان.

