النحاس يراجع مع لاعبي الأهلي خطة مباراة سيراميكا

يعقد عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين لمراجعة خطة مباراة سيراميكا قبل التوجه إلى ملعب المباراة لخوض المواجهة المرتقبة الليلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ويفتقد الأهلي العديد من عناصره المهمة فى مواجهة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا.

ويغيب عن الأهلي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا كل من: أحمد عبد القادرـ إمام عاشور- أحمد مصطفى زيزو - محمد شكري - كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد عابدين - محمد عبد الله.



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في لقاء وحيد، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر مباراة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة وحيدة.

