يسرائيل هيوم: 480 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة

غزة
غزة

 نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية زعمها أن نحو 480,000 فلسطيني قد نزحوا من مدينة غزة.

 

14 شهيدا في غزة بغارات للاحتلال منذ فجر اليوم

 ذكرت مصادر طبية في قطاع غزة أن 14 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشفى السرايا الميداني بقطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن 6 فلسطينيين أصيبوا في استهداف قوات الاحتلال شارع الجلاء بمدينة غزة فجر اليوم.

 

استشهاد طفلين في قصف للاحتلال على خان يونس 

 وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد طفلين وإصابة عدة أشخاص في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. 

 

وبالأمس الخميس، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 45 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع بينهم 37 بمدينة غزة. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون.

 

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.    

 

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.   

