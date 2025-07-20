الأحد 20 يوليو 2025
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اقتصاد

أسعار الفضة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 20 يوليو 2025

سبيكة فضة - فيتو
سبيكة فضة - فيتو

الفضة، تعد الفضة من المعادن التي تظهر آفاقا واعدة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.

وتشهد أسعار الفضة عالميًا انتعاشًا لافتًا خلال عام 2025، وسط إقبال متزايد من المستثمرين والمصانع على المعدن الأبيض الذي أثبت نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي. 

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الفضة تتحرك ضمن اتجاه صاعد

 ويجمع الخبراء على أن الفضة باتت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل عام، كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب.

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الفضة على الصعيد المحلي 

أما على الصعيد المحلي في مصر، فقد تأثرت  أسعار الفضة بتحركات السوق العالمي، لكنها حافظت على استقرار نسبي خلال تعاملات يوليو الجارى.

سعر جرام الفضة عيار 999 

وسجل جرام الفضة عيار 999 حوالى 60.60 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 925 

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 54 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 800 

وسجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 47 جنيه.

 

آخر تطورات أسعار الفضة بالصاغة اليوم السبت

ارتفاع أسعار المعادن النفيسة خلال 7 أشهر من 2025.. الفضة تقفز 35% والذهب يرتفع نحو 28%.. ومخاطر محتملة لفرض واشنطن المزيد من الرسوم على المعدن الأصفر

الفضة على المستوى العالمى 

سعر أونصة الفضة 

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 1890 جنيها.

الطلب المحلي على الفضة يشهد حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي، وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي.

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الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 


المؤشرات الفنية العالمية 

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 40 دولارًا للأونصة خلال تعاملات يوليو الجارى، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي أما في مصر، فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق. 

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن يشهد النصف الثاني من 2025 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو.

 

مجال المعادن النفيسة فى مصر 

يمكن القول ان مصر تتمتع بتاريخ طويل في مجال المعادن الثمينة، حيث كانت الفضة واحدة من العناصر التي كان لها حضور قوي في العديد من الحضارات، في عام 2025، تشهد صناعة الفضة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أضحت هذه المعدن أكثر أهمية سواء في السوق المحلي أو على مستوى التصدير.

زيادة الطلب المحلي والعالمي

في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الطلب على الفضة، سواء لاستخدامها في صناعة المجوهرات أو لأغراض صناعية مع تزايد الوعي حول الفوائد الصحية للفضة واستخداماتها المتنوعة في التكنولوجيا والطب، أصبحت الفضة جزءًا أساسيًا من حياة المصريين.

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