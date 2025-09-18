الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

برنامج صندوق النقد
برنامج صندوق النقد مع مصر، فيتو

 قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنّ تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن انتهاء برنامج صندوق النقد الحالي في العام المقبل.

سر تصريح مدبولي بشأن نهاية التعامل مع صندوق النقد

 وتابع: أن مصر لن تكون في حاجة إلى برنامج جديد، تعني -ضمنا- أن كل الأسباب التي جعلتنا في حاجة إلى هذا البرنامج بداية من عام 2016 -أي خلال 10 سنوات- زالت، أي أنه لم يعد لدينا اختلالات مالية وعجزا في الموازنة والدين العام أصبح تحت السيطرة، واستقرار سعر الصرف، والأرقام الخاصة بالتضخم تحت السيطرة.

 

مؤشرات سلبية وفقا لمراجعة صندوق النقد
 

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك تحسن نسبي في الاقتصاد المصري الآن، وفقا لمؤشرات صندوق النقد الدولي في المراجعة الرابعة، لكن هناك مؤشرات لا تتحسن مثل التطورات الهيكلية الواجبة وزيادة فرص الاستثمار الخاص في الحركة وزيادة فرص النمو والاستثمار والتصدير.

وتابع: "صندوق النقد الدولي لم يدعِ أبدا أنه جهة لترويج الاستثمار  أو أنه بيت خبرة دولي في زيادة الصادرات أو الإصلاحات الهيكلية، لكنه بيت خبرة في التعامل مع أزمات مالية مثل عجز الموازنة والدين، وخبرة معتبرة في التعامل مع أزمات سعر الصرف وأزمات نقدية وما يرتبط بها من أزمات في ميزان المدفوعات".  

وأوضح: "وبالتالي، البعض يتساءل، أين الاستثمار والتصدير وتوطين التنمية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري؟ كل هذا يضعه برنامج الصندوق عبر إصلاح المالي والنقدي".

 

مؤشرات المراجعة الثامنة لصندوق النقد

وواصل: "إن انتهى البرنامج على خير، ويجب أنّ ينتهي على خير وأن تمنحنا المراجعة الثامنة المؤشرات المعتبرة لانخفاض تضخم وانخفاض الدين والسيطرة على هذه الاختلالات، بما يمكننا من الانطلاق قدما في الاستثمارات المهمة والرعاية الصحية والتعليم وتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات وتوطين التنمية في 27 محافظة وقراها ومراكزها، وكل ذلك يمثل نقلة نوعية حميدة، وعندما يقول رئيس الوزراء هذا الكلام، فإن هذا يعني أن مصر لم يعد لديها اختلالات، كما أن لديها الإمكانيات المالية التي يعتمد عليها دون صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أن مصر لديها من القدرات المؤسسية والسياسات العامة وفي التنسيق بينها ما لا يجعلها في حاجة إلى الصندوق، إلا في اطار العضوية في الصندوق، وتقديم مشورة فنية أو مساعدات فنية دون برنامج".

وأكد: "وبالتالي، نحن إزاء شرطين ضروريين، التمويل الكامل والتنسيق بين السياسات، وأن تتمتع كل هذه الأمور بالمكاشفة والمصارحة والمصداقية التي لا تجعل هذه البلاد في حاجه إلى الحاجة لشهادة جهة أو مؤسسة محايدة تقول إنها على الطريق  السليم حتى تطمئن مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين من الخارج والمستثمرين المقيمين في الداخل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود محيي الدين رئيس الوزراء مدبولى صندوق النقد برنامج صندوق النقد التصدير مراجعة صندوق النقد

مواد متعلقة

محمود محيي الدين: أزمة الديون العالمية صامتة وهناك 11 مقترحا للحل

لا نحتاج إلى صندوق النقد والمصريون قادرون على حل مشاكلهم، رسالة خبير اقتصادي لرئيس الوزراء

مدبولي: لا إملاءات من صندوق النقد، والمراجعة تأجلت حفاظًا على المصلحة العليا للدولة

الأكثر قراءة

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

ليفركوزن يخطف تعادلا قاتلا من كوبنهاجن 2/2 في دوري أبطال أوروبا

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الاتحاد

كلوب بروج يكتسح موناكو برباعية في دوري أبطال أوروبا

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

خدمات

المزيد

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

بالأحاديث، هل هناك فرق بين عذاب القبر وفتنته؟

ما حكم بيع الآثار التي وجدتها في منزلي؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads