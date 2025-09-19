جامعة قناة السويس تعلن جاهزيتها لاستقبال 45 ألفًا و398 طالبًا وطالبة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة أنهت استعداداتها الشاملة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد 2025/2026.

وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للدراسة هذا العام بلغ 45,398 طالبًا وطالبة، بواقع 23,809 طالبات و21,589 طالبًا.

كليات وبرامج جامعة قناة السويس

وأشار إلى أن الجامعة لديها 122 برنامجًا دراسيًا، من بينها 36 برنامجًا مميزًا غير تقليدي بمصروفات، إلى جانب 30 برنامجًا غير تقليدي في مرحلة الدراسات العليا موزعة على 8 كليات.

جانب من استعدادات جامعة القناة لاستقبال الطلاب، فيتو

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، أن خطة الاستعدادات تضمنت تجهيز القاعات والمدرجات والمعامل والمكتبات الإلكترونية بأحدث الوسائل التعليمية، فضلًا عن تحديث المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من مختلف المحافظات.

الانتهاء من أعمال الصيانة

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد وتوفير خدمات الإقامة والتغذية والرعاية الطبية والاجتماعية بما يضمن بيئة تعليمية ومعيشية متكاملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة أولت اهتمامًا خاصًا بالبرامج المميزة التي بلغ عدد المقيدين بها هذا العام 6,804 طلاب وطالبات بواقع 3,758 طالبة و3,046 طالبًا موزعين على 10 كليات.

وأكد أن الكليات ستنظم لقاءات تعريفية وحفلات استقبال للطلاب الجدد لتعريفهم بالبرامج الدراسية والخدمات المتاحة، إلى جانب تنظيم معسكرات وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة تسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

الطلاب بقطاع الدراسات العاليات

فيما أشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن إجمالي عدد طلاب الدراسات العليا بلغ 11,756 طالبًا وطالبة، بواقع 1,634 دبلوم و7,846 ماجستير و2,276 دكتوراه، فيما بلغ عدد المقيدين بالبرامج المميزة في الدراسات العليا 3,465 طالبًا وطالبة موزعين على 7 كليات.

وأضاف أن الجامعة وفرت معامل بحثية متطورة ومراكز دعم أكاديمي ومكتبات رقمية متخصصة لدعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور ناصر مندور على أهمية التزام الطلاب بالضوابط المنظمة للحرم الجامعي، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على ترسيخ قيم الانضباط والالتزام، حيث يتعين على جميع الطلاب الالتزام بالمظهر اللائق والزي الجامعي المناسب مع تصفيف الشعر بطريقة لائقة، والحرص على ارتداء البالطو الأبيض داخل الكليات العملية.

وبين أن الحفاظ على نظافة وسلامة مرافق الجامعة واجب على كل طالب وطالبة، بما في ذلك المدرجات والفصول والمعامل والمسطحات الخضراء، مع الالتزام باستخدام الأماكن المخصصة لإلقاء القمامة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بالسلوك العام داخل الحرم الجامعي، موضحًا أن نشر أو تداول أي منشورات أو صور أو مقاطع فيديو تسيء إلى الجامعة يعد مخالفة صريحة ستعرض الطالب للمساءلة القانونية والإجراءات التأديبية.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2025/2026، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025، وتُعقد امتحانات منتصف الفصل في الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر، بينما تبدأ الامتحانات العملية في 13 ديسمبر، تليها امتحانات متطلبات الجامعة في 27 ديسمبر، وينتهي الفصل الدراسي الأول في 1 يناير 2026.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول في 3 يناير وتستمر حتى 22 يناير، على أن تبدأ إجازة نصف العام في 24 يناير وتنتهي في 5 فبراير، مع التأكيد على عدم عقد امتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين في 6 و7 و8 و19 يناير.

أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ في 6 فبراير 2026، وتُعقد امتحانات منتصف الفصل في الفترة من 24 مارس وحتى 7 إبريل، بينما تبدأ الامتحانات العملية في 9 مايو، ثم امتحانات متطلبات الجامعة في 16 مايو، على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني في 30 مايو. وتبدأ الامتحانات النهائية في 1 يونيو وتستمر حتى 25 يونيو، لتبدأ بعدها إجازة نهاية العام الدراسي في 27 يونيو.

وتتخلل العام الدراسي عدة إجازات رسمية، حيث يوافق عيد الفطر المبارك يوم 21 مارس 2026، ويأتي عيد القيامة المجيد للأخوة الأقباط في 12 إبريل، يليه عيد شم النسيم في 13 إبريل، فيما يوافق عيد الأضحى المبارك يوم 26 مايو 2026.

