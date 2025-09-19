لو ناوي تنزل رأس البر، احذر من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج

أهابت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بجميع المصطافين ورواد المدينة بضرورة الامتناع عن النزول إلى مياه البحر خلال اليومين القادمين، وذلك استنادا إلى التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في الفترة من الجمعة 19 سبتمبر وحتى السبت 20 سبتمبر 2025.

توقعات الأرصاد الجوية

بحسب التقارير الرسمية، من المنتظر أن تشهد سواحل البحر المتوسط حالة من الاضطراب الشديد، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 إلى 70 كيلومترا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين ونصف وأربعة أمتار، وهو ما يجعل السباحة أو النزول إلى المياه خطرا جسيما على حياة المواطنين.

تحذيرات مشددة من الوحدة المحلية

وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الأجواء تشكل خطورة بالغة، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وإدارة الشاطئ حفاظا على سلامة الجميع.

كما أعلنت أنها تخلي مسؤوليتها تماما عن أي حوادث قد تنتج عن تجاهل هذه التحذيرات، داعية الرواد إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر في ظل هذه الظروف الجوية غير المستقرة.

