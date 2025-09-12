الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الوحدة المحلية برأس البر تطلق حملات نظافة يومية بالشواطئ والامتداد العمراني (صور)

الحملات اليومية للنظافة
الحملات اليومية للنظافة بالشواطئ براس البر

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وائل الشربيني سلسلة من الحملات اليومية للنظافة بالشواطئ والامتداد العمراني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

أعمال تشمل الشواطئ والامتداد العمراني

شملت الأعمال تسوية وفرد الرمال بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة، إلى جانب تنفيذ حملات لرفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال كنس الرمال وقص وتقليم الأشجار وإزالة نواتج تلك الأعمال بشكل مستمر، بما يساهم في تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لرأس البر كأحد أهم المقاصد السياحية بمحافظة دمياط.

 

 

 

خطة عمل مكثفة خلال موسم الصيف

وأكد اللواء وائل الشربيني رئيس مدينة رأس البر ان هذه الحملات تتم بشكل يومي ومكثف خاصة مع تزايد أعداد الزائرين خلال فترة الصيف، مشيرا إلى أن خطة العمل تستهدف جميع مناطق الامتداد العمراني والشواطئ ومداخل ومخارج المدينة لضمان بيئة نظيفة وآمنة تتناسب مع مكانة رأس البر كمدينة سياحية.

دعوة للتعاون من المواطنين والزوار

وفي السياق ذاته، شددت محافظة دمياط على ضرورة التزام المواطنين ورواد المدينة بالمشاركة في الحفاظ على نظافة الشوارع والشواطئ من خلال إلقاء المخلفات في الصناديق المخصصة لها، مؤكدة أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين هو الضمان الحقيقي لاستمرار المشهد الحضاري الذي يميز رأس البر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإصحاح البيئي الحفاظ على المظهر الجمالى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المظهر الجمالى والحضارى بمحافظة دمياط رفع كفاءة الشوارع رأس البر لجنة الإصحاح البيئي نظافة الشوارع موسم الصيف

مواد متعلقة

اصطفاف معدات شركات الصيانة والنظافة والأمن في دمياط الجديدة

تنسيق المرحلة الثانية 2025، الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية "نظام حديث"

أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في الشعبة العلمية بتنسيق الجامعات 2025

في بث مباشر، التيك توكر شاكر يتوعد بمقاضاة مروجي شائعة القبض عليه

محافظة دمياط تكشف حقيقة غلق طريق رأس البر الغربي (صور)

التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد

مكتبة مصر تنظم مهرجان الرسم على الرمال بشاطئ رأس البر (صور)

"رأس البر تتجمل"، محافظة دمياط تواصل أعمال التطوير استعدادًا لموسم الصيف

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads