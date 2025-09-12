الوحدة المحلية برأس البر تطلق حملات نظافة يومية بالشواطئ والامتداد العمراني (صور)

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وائل الشربيني سلسلة من الحملات اليومية للنظافة بالشواطئ والامتداد العمراني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

أعمال تشمل الشواطئ والامتداد العمراني

شملت الأعمال تسوية وفرد الرمال بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة، إلى جانب تنفيذ حملات لرفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال كنس الرمال وقص وتقليم الأشجار وإزالة نواتج تلك الأعمال بشكل مستمر، بما يساهم في تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لرأس البر كأحد أهم المقاصد السياحية بمحافظة دمياط.

خطة عمل مكثفة خلال موسم الصيف

وأكد اللواء وائل الشربيني رئيس مدينة رأس البر ان هذه الحملات تتم بشكل يومي ومكثف خاصة مع تزايد أعداد الزائرين خلال فترة الصيف، مشيرا إلى أن خطة العمل تستهدف جميع مناطق الامتداد العمراني والشواطئ ومداخل ومخارج المدينة لضمان بيئة نظيفة وآمنة تتناسب مع مكانة رأس البر كمدينة سياحية.

دعوة للتعاون من المواطنين والزوار

وفي السياق ذاته، شددت محافظة دمياط على ضرورة التزام المواطنين ورواد المدينة بالمشاركة في الحفاظ على نظافة الشوارع والشواطئ من خلال إلقاء المخلفات في الصناديق المخصصة لها، مؤكدة أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين هو الضمان الحقيقي لاستمرار المشهد الحضاري الذي يميز رأس البر.

