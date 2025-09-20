تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس بسورة الأسقف

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس بسورة الأسقف.

قصة القديس بسورة الأسقف

استشهد الأب القديس الأسقف الانبا بيسوره، هذا كان أسقف المدينة المحبة للإله مصيل (فوه والمزاحمين).

ولما رجع دقلديانوس إلى عبادة الأوثان وبدأ يعذب المسيحيين، اشتهى هذا القديس أن يسفك دمه على اسم المسيح.

فجمع الشعب وأوقفهم أمام المذبح وأوصاهم بأوامر الرب. ثم عرفهم أنه يريد أن ينال إكليل الاستشهاد من أجل اسم المسيح. فبكوا جميعهم، الصغير منهم والكبير، قائلين "لمن تتركنا يا أبانا يتامى"، وأرادوا أن يمنعوه، ولما لم يقدروا تركوه فأودعهم للسيد المسيح، وخرج من عندهم وهم يودعونه ببكاء كثير.

واتفق معه ثلاثة أساقفة وهم: بسيحوس وفاناليخوس وثاؤذورس، فمضوا جميعا إلى مدينة الوالي، واعترفوا بالسيد المسيح، فعذبهم عذابًا شديدًا، لا سيما لما عرف أنهم أساقفة وأباء للمسيحيين، وكان الأساقفة الشجعان متذرعين بالصبر، والسيد المسيح يقويهم، وأخيرًا أمر بضرب أعناق الأربعة، فنالوا إكليل الحياة في ملكوت الله، أما جسد القديس بيسورة فكان بنشين القناطر (نشين القناطر الآن نشيل بمركز طنطا) بمحافظة الغربية، وهو الآن بكنيسة مار جرجس بقصر الشمع بمصر القديمة.

