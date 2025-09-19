الأنبا مكسيموس يترأس مؤتمر خدام إيبارشية بنها

نظمت إيبارشية بنها وقويسنا للأقباط الأرثوذكس، مؤتمر الخدام السنوي الذي حمل شعار "الْبَسُوا سِلاَحَ اللهِ الْكَامِلَ" - "خادم متكامل"، على مدار يومين، في كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بمدينة بنها، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس مطران إيبارشية بنها.

بجانب صلوات العشية، تضمن المؤتمر محاضرات عن: "موثوقية العهد الجديد"، و"لماذا المسيحية؟"، و"الأسلحة الروحية للخدام"، و"سلاح الغفران للخادم"، و"السلاح النفسي للخادم"، وألقاها عدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

شارك في المؤتمر عدد كبير من خدام وخادمات وكهنة إيبارشية بنها للأقباط الأرثوذكس.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية شبين القناطر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا نوفير عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الملفات الخاصة بالعمل الرعوي في إيبارشية شبين القناطر.



البابا تواضروس: المحبة هي مفتاح قلب الإنسان وطريقه إلى السماء

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن المحبة هي أعظم الفضائل، وهي مفتاح قلب الإنسان وطريقه إلى السماء، مشددًا على أن كل شيء يخلو من المحبة لا قيمة له في حياة الإنسان.

عظمة المحبة

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر الإداري الجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الكتاب المقدس ممتلئ بالدروس والمعرفة، ويضم أصحاحات متخصصة في موضوعات بعينها، مشيرًا إلى أن الأصحاح الثالث عشر من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس يعد أرقى ما كُتب عن المحبة.

وتناول البابا تواضروس عظمة المحبة من خلال ثلاثة مبادئ أساسية، أولها أن الكلام بلا محبة يتحول إلى ضوضاء فارغة، وثانيها أن المعرفة والإيمان دون محبة لا جدوى منهما، وثالثها أن العطاء أو الخدمة إذا خلا من المحبة يفقد قيمته الحقيقية.

وأضاف أن علامات نقص المحبة تتجلى في الحسد، وفي ضعف العلاقة بالله من خلال إهمال الصلاة والعبادة، إلى جانب الانغماس في محبة العالم. كما شدد على أن علاج هذه النواقص يكون عبر التواضع، والبعد عن الغيرة والأنانية، والتحلي بالهدوء واللطف وحسن الظن بالآخرين.

وختم البابا تواضروس بالتأكيد أن بدء عام قبطي جديد يمثل فرصة لكل إنسان لمراجعة شكل محبته، لأن الله – على حد قوله – يقيس حقيقة المحبة داخل القلب، داعيًا المؤمنين إلى أن تكون محبتهم صادقة وبعيدة عن المظاهر، باعتبارها الفضيلة التي تبني الإنسان وتمنحه نعمة أمام الله والآخرين.

