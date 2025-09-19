الجمعة 19 سبتمبر 2025
فليك بعد تخطي عقبة نيوكاسل: تجنبنا نتيجة الموسم الماضي أمام موناكو

هانز فليك
هانز فليك

 يعتبر هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، أن الفوز في المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا نتيجة جيدة، بعد خسارتنا الموسم الماضي.

وأوضح فليك في تصريحات عقب الفوز أمام نيوكاسل: "كانت أجواءً رائعة، رأينا كيف يلعب نيوكاسل بحماسٍ كبير وهذا ما توقعناه. كنا واثقين من أنفسنا وآمنّا بنقاط قوتنا."

وأكمل: "من المهم جدًا حصد ثلاث نقاط من بداية الموسم، خسرنا العام الماضي أمام موناكو، وهذه النتيجة تساعدنا على التحسن أكثر فأكثر."

 

وخسر برشلونة المواجهة الافتتاحية بالموسم الماضي أمام موناكو بهدفين لهدف، قبل أن يستعيد تألقه ويحتل المركز الثاني بمرحلة الدوري.

وسجل راشفورد هدفي برشلونة في الدقيقتين 58 و67، بينما قلص أنتوني جوردون الفارق في الدقيقة 90.

وتعليقا على تألق راشفورد، رد فليك "دائمًا ما نرى هذا من راشفورد في التدريبات، وقد رأيناه اليوم، أنا سعيد من أجله. "

وتابع "في الهجوم، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، وراشفورد واحد منهم، سعيد بوجوده، إنه يمنحنا خياراتٍ أكثر في المباراة، ومن الرائع وجوده معنا."

وأتم فليك "هذان الهدفان سيساعدان ماركوس كثيرًا في المرحلة القادمة، من المهم جدًا أن يتمتع بالثقة وأن يشعر بأنه بخير".

