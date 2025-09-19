رئيس جهاز مدينة الشروق يلتقي ممثلي منطقة الرابية لبحث ملفات تقنين الأراضي

استقبل المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، ممثلي منطقة الرابية، إحدى المناطق المضافة إلى المدينة، في اجتماع تناول خلاله العديد من الأمور الهامة المتعلقة بالمنطقة وبحضور المهندس طارق زكى نائب رئيس الجهاز.

تم خلال الاجتماع توضيح جميع الأمور المتعلقة بالإعلانات التقنين التي تم نشرها، وتم طرح حلول وسيتم دراستها للعمل بها.

أكد رئيس الجهاز على العمل على سرعة إنجاز طلبات التقنين، وتم تشكيل لجان لتنظيم العمل وإنجاز لخدمة أهل الرابية.

أكد رئيس الجهاز على أهمية العمل سويا بين الجهاز وممثلي المنطقة، والتعاون المستمر لخدمة مصالح أهل الرابية. سيتم دراسة أي مقترحات لصالح أهل المنطقة والعمل بها فورًا.

أكد رئيس الجهاز أنه يعمل ليلًا ونهارًا للوصول إلى أعلى معدلات الإنجاز في ملف التقنين ويهدف رئيس الجهاز إلى تحقيق مصالح المواطنين في منطقة الرابية وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأشار يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جهاز مدينة الشروق على حل مشاكل أهل الرابية وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بهم، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جاهزية ٧٥ قطعة أرض بمشروع "بيت وطن" لتوصيل الكهرباء بمنطقة امتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، ضمن المرحلة السادسة من خطة توصيل الكهرباء.

وأكد الوزير الاهتمام بالمتابعة المستمرة لموقف تسليم وحدات وأراضي المصريين في الخارج، مشيرا إلى استمرار الوزارة في توفير المنشآت العقارية المختلفة بما يسهم في تحقيق رغبتهم في التملك فى بلدهم، وربطهم بوطنهم.

وأوضح مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن توصيل الكهرباء لأراضي امتداد النرجس، يأتي في إطار خطة الجهاز لاستكمال أعمال المرافق وتوفير الخدمات الحيوية بالمناطق السكنية الجديدة، والتي من بينها استمرار تنفيذ خطة توصيل الكهرباء الدائمة بمنطقة امتداد النرجس (بيت الوطن)، ضمن مراحل متتابعة تستهدف تغطية جميع قطع الأراضي بالشبكة الكهربائية.

ودعا مسئولو جهاز القاهرة الجديدة، ملاك القطع المدرجة ضمن هذه المرحلة إلى سرعة التقدم لإجراء مطابقة المبنى واستكمال إجراءات توصيل التيار الكهربائي الدائم، طبقًا للجدول المنشور على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على موقع"فيس بوك".

وأهاب جهاز المدينة بجميع الملاك سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك فى إطار دعم جهود استكمال المرافق وتعزيز التنمية العمرانية المستهدفة بمنطقة بيت الوطن.

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تنفيذ 57 مشروعًا لأعمال البنية التحتية والمرافق بمدينة القاهرة الجديدة.

وأشارت إلى معدلات تنفيذ المشروعات بمنطق التجمع الثاني (الامتداد الجنوبي)، وجار تنفيذ شبكة المياه بطول 106 كم ونسبة إنجاز 90% وشبكة الصرف بطول 115 كم بنسبة إنجاز 97% وشبكة الري بطول 160 كم بنسبة إنجاز 90%.

وفي سياق آخر كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد لقطع الأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة بالقاهرة الجديدة أرض تجاري بمساحة 1506 أمتار بسعر 93065 جنيهًا، وأرض نادي اجتماعي بمساحة 27760 مترًا بسعر 10500 جنيه، وأرض تعليمي بمساحة 7500 متر بسعر 18295 جنيهًا، وأرض مخبز بسعر 600 متر بسعر 24510 جنيهات، وأرض تجاري ترفيهي حق انتفاع بمساحة 2766 مترًا.

وتطرح بمدينة 15 مايو أرض تجاري سكني بمساحة 1548 مترًا بسعر 12100 جنيه للمتر، وأرض تجاري إداري بمساحة 1318 مترا بسعر 13420 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 3700 متر بسعر 22000 جنيه، وأرض ترفيهي حق انتفاع بمساحة 520 مترا وأرض معارض بمساحة 5000 متر بسعر 25730 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1100 متر بسعر 7985 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.