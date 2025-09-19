507 مدارس بالوادي الجديد جاهزة لانطلاق العام الدراسي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تجهيز 507 مدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 /2026 في مختلف المراحل، مؤكدة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب عقب استكمال التجهيزات الأساسية ورفع معايير السلامة داخل المنشآت التعليمية.

وجاء الإعلان عبر بيانٍ لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أوضحت فيه الانتهاء من الصيانة البسيطة والشاملة، والتأكد من جاهزية المباني والفصول قبل انطلاق الدراسة.

تفاصيل الاستعدادات الميدانية

أوضح الدكتور سامي فضل، وكيل تعليم الوادي الجديد، أنّ فرق المتابعة التعليمية جالت على المدارس للوقوف على آخر التجهيزات، وشملت المراجعات سلامة النوافذ، صلاحية الأبواب والأفنية، وتوافر مصادر مياه آمنة داخل المدارس، كما جرى الانتهاء من مراجعة قوائم التوزيع المقترحة داخل المدارس لضمان انسيابية الحركة ومنع التكدس عند الطابور والدخول والخروج، بما يخدم الطلاب منذ اليوم الأول من العام الدراسي.

صيانة شاملة ومعايير سلامة

أكد وكيل تعليم المحافظة، أنّ أعمال النظافة والتعقيم رافقت الصيانة، وشملت غسل خزانات المياه وتطهيرها، وفحص الشبكات والوصلات الكهربائية، والتأكد من جاهزية طفايات الحريق، وتحديث الأعلام، وتطبيق اشتراطات السلامة المهنية والإخلاء الآمن داخل المدارس والمنشآت التعليمية.

ولفت إلى أنه، تلتزم الإدارات التعليمية بإجراء اختبارات دورية على معدات الإطفاء والتأكد من أماكن تمركزها وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى توعية الطلاب والعاملين بخطط الإخلاء، بما يعزّز السلامة في الحرم المدرسي طوال العام الدراسي.

جاهزية اليوم الأول للدراسة

أشار الدكتور سامي، إلى مواءمة الجداول الدراسية مع الطاقة الاستيعابية، بما يضمن كثافات مناسبة في الفصول ويُسهِم في تحسين تجربة الطلاب منذ بداية العام الدراسي،ويأتي ذلك متسقًا مع الخريطة الزمنية الوطنية التي تحدد انطلاق العام الدراسي 2025 /2026 يوم السبت 20 سبتمبر 2025 في المدارس الحكومية والخاصة، وفق ما نشرته مصادر صحفية رسمية خلال الأيام الماضية.

متابعة يومية وتواصل مع أولياء الأمور

شدّد وكيل التعليم، على استمرار الزيارات الميدانية لرصد أي ملاحظات خلال الأسبوع الأول، مع فتح قنوات تواصل فاعلة مع مجالس الآباء لمتابعة انتظام الطلاب داخل المدارس وسرعة معالجة أي ملاحظات تخص التجهيزات أو السلامة، وتُفعَّل غرف عمليات بالإدارات التعليمية لتلقي البلاغات خلال ساعات الدوام، بما يضمن سرعة الاستجابة طوال العام الدراسي.

