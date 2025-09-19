نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبنائه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

شهدت منطقة خلف مدرسة الصنايع بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية، حادثًا مأساويًا عُرف بمذبحة نبروه، حيث أقدم أب عن إنهاء حياة أطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و10 سنوات.

كما تخلص الأب من حياته تحت عجلات قطار طلخا بعد فشله في إنهاء حياة زوجته التي لا تزال داخل المستشفى مصابة بجروح وحالتها العامة مستقرة.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورد بلاغ من مأمور مركز نبروه بالعثور على جثث 3 أطفال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع كل من: مريم، ومعاذ، ومحمد، على يد والدهم.



حاول إنهاء حياة زوجته وفشل

وأوضحت التحريات أن المتهم دخل في مشادة مع زوجته واعتدى عليها لإنهاء حياتها، وتم نقلها للمستشفى مصابة بجروح متفرقة.

وعقب فشله في ذلك، أقدم المتهم على ارتكاب جريمته بحق أطفاله الثلاثة:

محمد ١٠ سنوات، مريم ١١ سنة، ومعاذ ٤ سنوات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل وأسباب الحادث

وكشفت التحقيقات أن والدهم “عصام عبد الفتاح الغرباوي، 41 سنة سائق سيارات نقل هو المتهم بارتكاب الجريمة، حاول قبل الواقعة مباشرة قتل زوجته الحالية (زوجة الأب) التي تزوجها منذ سنة ونصف، ودبت بينهما خلافات بسبب عصبيته ودائما كانت الزوجة تترك منزل الزوجية وتعود بعد فترة، مما خيل له بأنه تسبب في عذاب أطفاله بسبب تركهم لوحدهم وسفره.

وعقب ارتكاب الجريمة أقدم الأب على قتل أطفاله الثلاثة، وألقى بنفسه أسفل قطار بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

ولا تزال الأسرة في حالة صدمة مؤكدين أنه كان يتسم بالحنية على أبنائه منذ وفاة والدتهم بـ كورونا بعد ولادة معاذ الطفل الصغير، وبعدها ظل الزوج يعتني بأبنائه ويوفر لهم كل ما يحتاجونه، ولم تظهر عليه أي علامات تدل على نيته بإيذاءهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة للأب ينعي فيها نفسه وأولاده على فيسبوك، ونشر الأب صورة تجمع أطفاله الثلاثة، مصحوبة بصورة أخرى كتب عليها: “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون”، وبعدها تخلص من حياته تحت عجلات القطار.

وعقب ساعات من الحادث، عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان الأب، وتبين أنه تخلص من حياته وألقى بنفسه أسفل عجلات القطار بمدينة طلخا.

وتباشر جهات التحقيق في محافظة الدقهلية أعمالها لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

