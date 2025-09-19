الجمعة 19 سبتمبر 2025
إقبال كثيف على النادي الأهلي للمشاركة في الجمعية العمومية

عمومية الاهلي
عمومية الاهلي

 شهدت  الجمعية العمومية للنادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفا من أعضاء القلعة الحمراء للمشاركة في عملية التصويت على تعديلات اللائحة الداخلية للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017.  

 

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي حتى الساعة السابعة مساء.  

ويعقد النادي الأهلي اليوم، جمعيته العمومية لتصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي بعد تعديل قانون الرياضة، وذلك حرصا من القلعة الحمراء على أن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة.   

 

الأهلي يضع خطة طبية متكاملة استعدادا للجمعية العمومية الجمعة

 وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت عن تجهيز خطة طبية شاملة لضمان سلامة أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في اجتماع الجمعية العمومية الخاص، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي. 

 

وتتضمن الخطة الطبية تجهيز عيادات طوارئ داخل مقار اللجان مزودة بكامل الإمكانات لمتابعة الحالة الصحية للأعضاء بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء اليوم.  

