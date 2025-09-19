الجمعة 19 سبتمبر 2025
المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق سيارتين على الطريق الدائري بالقليوبية

حريق في سيارتي ميكروباص
حريق في سيارتي ميكروباص بالقليوبية، فيتو

بدأ خبراء المعمل الجنائي بالقليوبية أعمال الفحص للوقوف على أسباب نشوب حريق اندلع في سيارتين، إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، بنزلة منطاي على الطريق الدائري في اتجاه السلام.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، مدير مباحث القليوبية، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأظهرت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات أو وفيات جراء الحادث، فيما تتواصل التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

