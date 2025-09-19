المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق سيارتين على الطريق الدائري بالقليوبية

بدأ خبراء المعمل الجنائي بالقليوبية أعمال الفحص للوقوف على أسباب نشوب حريق اندلع في سيارتين، إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، بنزلة منطاي على الطريق الدائري في اتجاه السلام.

المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق سيارتين بالطريق الدائري بالقليوبية

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، مدير مباحث القليوبية، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأظهرت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات أو وفيات جراء الحادث، فيما تتواصل التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.