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صحة ومرأة

الصحة تكشف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروسات التنفسية

الفيروسات التنفسية،
الفيروسات التنفسية، فيتو

أكد الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة القاهرة، وجود زيادة في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية مشيرا إلي أنها لا تمثل خطورة على حياة المريض، كما أن الحالات المصابة لا تعاني من نقص الأكسجين وأغلبها أعراض بسيطة تشبه نزلة البرد.

 

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروسات التنفسية 

وأوضح أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروسات التنفسية هم: الأطفال والرضع وكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددا على أن المصابين عليهم استشارة الطبيب عند ظهور أعراض تنفسية حتى لا يتعرضون للإصابة بالالتهاب الرئوي أو نقص الأكسجين.

كانت أكدت وزارة الصحة أن أعلى معدلات الإصابة من الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا هي فيروس الإنفلونزا.

 

زيادة العدوي في موسم الشتاء 

وأشارت إلى أن هذه الفترة من موسم الشتاء يزيد فيها العدوى التنفسية.

أوضحت وزارة الصحة أن أهم الفيروسات تتضمن الفيروس المخلوي التنفسي ونزلات البرد ونورو فيروس وتحورات كورونا.

 

ماذا يعني وباء؟

وأكدت وزارة الصحة بأن مصطلح وباء يعني وجود معدلات إصابة أكثر من المعتاد تسبب ضغطا على النظام الصحي وزيادة معدلات الدخول إلى المستشفيات وزيادة الوفيات، مشيرة الي  أن الإصابات التنفسية الحالية أقل من العام الماضي.

أوضح الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس أن ارتفاع درجة حرارة  الجسم يمثل خطورة في عدة حالات منها أن يكون مؤشر الحرارة يزيد على ٣٨.٥ يبدأ المريض في استشارة الطبيب، مشيرا إلى أن درجة الحرارة 40 تمثل علامة خطورة.

خطورة ارتفاع حرارة الجسم

 

وأشار إلى أن الحرارة إذا استمرار أكثر من ٤٨ ساعة تعتبر عامل خطورة ويجب استشارة الطبيب.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن الفيروس لا ينمو ولا يتكاثر إلا داخل جسم الإنسان، مشيرا إلى أنه لن ينتقل المرض طالما الفيروس خارج الجسم ويموت بعد مرور ٨ ساعات.
 

وتابع حديثه أن المريض إذا نجح في سيطرته على المرض لن ينتشر المرض أو ينتقل للآخرين من خلال الحصول على العلاج واتباع طرق الوقاية لمنع نقل الفيروس.

وأوضح أن استخدام أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية في علاج الفيروسات التنفسية خطأ كارثي، لافتا إلى أن استخدام الكورتيزون يكون بشروط.

 

لا يوجد داع لاستخدام المضادات الحيوية

وأشار إلى أنه لا يوجد داع لاستخدام المضادات الحيوية في العدوى التنفسية ما دام لا يوجد إفرازات في الأنف ملونة وصورة الدم طبيعية.

وأكد أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن يكون تحت إشراف طبي، مشيرا إلى أن المريض أثناء التعافي من فيروس يمكن أن يصاب بنوع آخر من الفيروسات التنفسية وتظهر الأعراض من جديد.

 

دول العالم تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية

 

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وتابع حديثه أن دول العالم كلها تحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية موضحا أن كثرة الإفراط في المضادات الحيوية يمكن أن يجعل ظهور إصابات بالتهاب رئوي كثيرة لا تجد مضاد حيوي لعلاجها.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أنه لم تعد تظهر إي مضادات حيوية جديدة.

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