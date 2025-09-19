الجمعة 19 سبتمبر 2025
رياضة

راشفورد يقود برشلونة لفوز مثير أمام نيوكاسل يونايتد في دوري الأبطال

برشلونة أمام نيوكاسل
برشلونة أمام نيوكاسل يونايتد

قاد ماركوس راشفورد برشلونة للفوز خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 راشفورد أحرز هدف تقدم البرسا أمام نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وعزز راشفورد تقدم البرسا بالهدف الثاني في مرمى نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 90 قلص نيوكاسل يونايتد النتيجة بعدما أحرز جوردون الهدف الأول لتنتهي المباراة بفوز البرسا في بداية مشواره بدوري الأبطال موسم 2025-2026.

 

وبهذه النتيجة حصد برشلونة ثلاث نقاط بعدما حقق الفوز في بداية مشواره بمرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل نيوكاسل ضد برشلونة

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، بيرن، ليفرامينتو.

خط الوسط: برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، جويلينتون.

خط الهجوم: بارنيس، إيلانجا، جوردون.

تشكيل برشلونة أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جيرارد مارتين.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد.

نظام دوري أبطال أوروبا

وتقام بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بالنظام الجديد للمرة الثانية على التوالي، حيث يشارك في نسخة هذا الموسم 36 فريقا، بدلا من 32، وفقا للنظام الحديث.

يخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري (4 على أرضه و4 خارج ملعبه) ضد فرق من مستويات مختلفة، مع منع مواجهة فريقين من نفس البلد أكثر من مرتين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تلعب الفرق من المركز التاسع وحتى الـ24 مواجهات ملحق بنظام الذهاب والإياب، لحسم المقاعد الثمانية المتبقية في ثمن النهائي.

