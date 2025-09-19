دونجا: أحمد عبد القادر مناسب للزمالك وإمام عاشور يمثل نصف قوة الأهلي

أكد تامر عبد الحميد “دونجا” نجم الزمالك السابق، أن طريقة لعب أحمد عبد القادر جناح الأهلي، تناسب أسلوب نادي الزمالك بشكل كبير.

وأضاف دونجا في تصريحات تليفزيونية، أن غياب إمام عاشور سيكون مؤثرًا للغاية في الأهلي، مشيرًا إلى أنه يمثل 50% من قوة الفريق الأحمر.

كما أشار إلى أن طاهر محمد طاهر يُعد الخيار الأنسب لتعويض غياب أحمد سيد “زيزو” أمام سيراميكا كليوباترا.

واختتم دونجا تصريحاته: لا أعلم سبب خوض عماد النحاس مباراة إنبي بثنائي خط وسط دفاعي.

