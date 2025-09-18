اختتام النشاط الأول من الموسم الثالث لـ "نادي العلوم الشرعية" بالأزهر (صور)

اختتم مكتب دعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر، فعاليات النشاط الأول في الموسم الثالث من "نادي العلوم الشرعية"، والذي انطلق في السابع من سبتمبر 2025، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات.

الحرص على تعزيز الفهم العميق لمبادئ الدين الإسلامي

ويأتي تنظيم النادي في إطار الحرص على تعزيز الفهم العميق لمبادئ الدين الإسلامي، وتمكين الشباب والفتيات والسيدات من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم، من خلال التعليم والتدريب على المهارات العلمية والفنية والريادية.

يُعد "نادي العلوم الشرعية" منصة تعليمية وتربوية تستهدف الأطفال والنشء والسيدات، بهدف غرس القيم الدينية، وتطوير المهارات العملية، وتعزيز الابتكار والإبداع في مجالات متعددة، مثل العلوم الشرعية، والفنون التشكيلية، والخط العربي، والحرف اليدوية.



وقد شهد النشاط الأول للنادي تقديم مجموعة من المحاضرات وورش العمل التطبيقية التي دمجت بين الجانب العلمي والديني من جهة، والجانب الإبداعي والفني من جهة أخرى، حيث تم تدريب المشاركين على مشاريع ريادية متناهية الصغر، كالرسم على القماش، وتنفيذ مجسمات شعبية احتفاءً بالمولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى تنظيم معرض فني ضم أبرز الأعمال التي أنتجها المشاركون.

