الدنمارك: يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة
قالت مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس: إن إسرائيل توسع عمليتها العسكرية في غزة.
وأضافت المندوبة الدنماركية: يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة وعلى إسرائيل رفع القيود المفروضة على مساعدات غزة.
وتابعت: مشروع القرار يهدف إلى تخفيف المعاناة في غزة وندعم العاملين في المجالين الإنساني والطبي بغزة.
وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة، زاعما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال في أكبر معاقلها بمدينة غزة.
نتنياهو: جيش الاحتلال يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة
وفي السياق ذاته، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس: نحن في مرحلة الحسم في غزة وكثافة النيران غير مسبوقة.
وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: انهيار أبراج غزة الشاهقة أمر يؤلم حماس جدا.
