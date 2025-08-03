الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يوقع عددا من البروتوكولات لصالح المصريين فى الخارج (صور)

مراسم توقيع البروتوكول،
مراسم توقيع البروتوكول، فيتو

وقع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بروتوكول “مدرستك فى مصر” مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم بالقاهرة والذى يستمر فعالياته يومي 3 و4 أغسطس 2025 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.. وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم.

 

كما وقع نائب وزير الخارجية السفير نبيل حلوى، بروتوكول “تأمينك فى مصر” مع هيئة الرقابة الإدارية. 

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