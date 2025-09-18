العرض العماني "ولد أبوه" يبهر جمهور مهرجان الإسكندرية المسرحي

شهد مسرح الليسيه في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم عرض المسرحية العمانية "ولد أبوه"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، والتي تُقام خلال الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، وتحمل هذا العام اسم الفنان محمد هنيدي، والذي ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، بمشاركة عروض مسرحية عربية ودولية من مختلف الدول.

يناقش العرض قضية هامة في حياة الأزواج المنفصلين، وهي الخلاف على الأبناء، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول عائلة يرزقان بمولود جديد والمفاجأة أنه يكون ولد ويحتفلان به، ولكن عندما ينفصل الزوج والزوجة، الزوج يأخذ الابن قهرًا، فتلجأ الأم للشيخ والشيخ يقنعها بأن الولد من حق والده.

تتصاعد الأحداث حينما تواجه الأم زوجها وتطالبه بحقها في ابنها، فتندلع مواجهة حادة تنتهي بطرده لها من المنزل، يتدخل الأب (والد الزوج) غاضبًا، لا حبًا في العدالة، بل انتصارًا لابنه، فيقرر منع الأم من رؤية طفلها. ومن هنا تبدأ سلسلة من التوترات والصراعات التي تُلقي بظلالها على الجميع.

تتوالى التطورات في حبكة تعكس عمق القيم الإنسانية وتناقضاتها، حيث تتداخل الرغبة في التمسك بالحياة مع مشاعر الانكسار والاغتراب، بين من يسعى للاستقرار وبين من اختار الشتات طريقًا للهروب. تتصارع المشاعر بين الحب والشوق، وبين الحرمان والاستغلال، في إطار تُستخدم فيه القوة كأداة للهيمنة بدلًا من العدالة.

العمل يستخلص في نهايته رسائل حول المعنى الحقيقي للانتصار، حين يتحقق على حساب الروابط الأسرية، وحول صراع الإنسان الدائم بين الاحتواء والانفصال، وبين التحدي والتسامح، في عالم تتقاطع فيه القلوب لكنها نادرًا ما تلتقي.

يضم العرض المسرحي نخبة من الفنانين، من بينهم: هشام اليافعي، سامي البوسيعدي، وفاء الراشدية، سارة فهمي، ومصعب العنسي، إلى جانب مشاركة مميزة لكل من مشعل بيت سليم، هيثم بيت زايد، معمر المشيخي، أيمن النوبي، ومؤيد بيت البارود، فيما يتولى الإشراف الفني عمر اليافعي، والتأليف والإخراج المعتمد اليافعي، ويُسهم في إنجاح العمل فريق تقني متخصص يشمل ماجد معتوق في الإضاءة، عمر اليافعي في الديكور، المعتمد العنسي في الموسيقى، عمر مدين في الأزياء، أسعد الحديدي في المؤثرات البصرية، وعزيزة البلوشية في المكياج، تحت إدارة إعلامية لعلي الشجيبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.