الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد مكي يرحل عن المقاولون بعد إنجاز العودة للممتاز

محمد مكي، فيتو
محمد مكي، فيتو

استقر نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، على رحيل محمد مكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من منصبه بعد مباراة فاركو في الجولة السابعة للدوري المصري.

وكان محمد مكي نجح في إعادة المقاولون إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد موسم واحد قضاه في دوري المحترفين.

 

جاء قرار نادي المقاولون العرب بإقالة محمد مكي من تدريب الفريق عقب التعادل مع فاركو مساء  الأربعاء، بسبب نتائج ذئاب الجبل هذا الموسم.

 

وقاد محمد مكي المقاولون في 7 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم ولم يحقق الفريق أي فوز نهائيًّا، حيث تعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات، ليجمع الفريق 4 نقاط فقط، يحتل بها المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن المقاولون بشكل رسمي عن الجهاز الفني الجديد للفريق خلفا لـ محمد مكي استعدادا للمباريات المقبلة بالبطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد مكي المقاولون العرب محسن صلاح نادي المقاولون العرب فاركو

مواد متعلقة

تعادل الجونة وبتروجيت 1-1 في الدوري المصري

الدوري الممتاز، المقاولون وفاركو يتعادلان 1-1 في افتتاح الجولة السابعة

الأكثر قراءة

تستمر 5 ساعات، تحذير من ظاهرة مقلقلة تضرب عدة مناطق في مصر اليوم

لميس الحديدي في برومو برنامجها الجديد: أنا لا أخاف، والإصرار سر بقائي (فيديو)

انخفاض طن النترات العادي 1020 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

11 معلومة عن منحة على المصيلحي للطلاب غير القادرين بالجامعات الأهلية

حسناء في الفخ، انفجار عنيف يباغت مجندة إسرائيلية أثناء بث مباشر في خان يونس (فيديو)

باستثناء الرومي والشيدر، قفزات جديدة في أسعار الجبن الأبيض قرب افتتاح المدارس

أول سيناتور أمريكي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

خبير يكشف بالأرقام ما فعله كامل الوزير في ملف الصناعة بعد توليه الوزارة

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads