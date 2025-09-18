محمد مكي يرحل عن المقاولون بعد إنجاز العودة للممتاز

استقر نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، على رحيل محمد مكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من منصبه بعد مباراة فاركو في الجولة السابعة للدوري المصري.

وكان محمد مكي نجح في إعادة المقاولون إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد موسم واحد قضاه في دوري المحترفين.

جاء قرار نادي المقاولون العرب بإقالة محمد مكي من تدريب الفريق عقب التعادل مع فاركو مساء الأربعاء، بسبب نتائج ذئاب الجبل هذا الموسم.

وقاد محمد مكي المقاولون في 7 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم ولم يحقق الفريق أي فوز نهائيًّا، حيث تعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات، ليجمع الفريق 4 نقاط فقط، يحتل بها المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن المقاولون بشكل رسمي عن الجهاز الفني الجديد للفريق خلفا لـ محمد مكي استعدادا للمباريات المقبلة بالبطولة.

