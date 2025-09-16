عاصم سليمان: كلمة السيسي في قمة الدوحة وضعت العالم أمام مسئولياته ووجهت رسالة حاسمة لشعب إسرائيل مباشرة

أكد عاصم سليمان الأمين المساعد لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة العربية الإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة تعكس المكانة الإقليمية الكبيرة التي باتت تحتلها مصر، في ظل قيادة سياسية واعية ومدركة لدقة المرحلة، مشددا على أن الحضور المصري في مثل هذه الفعاليات الكبرى يبرهن على الدور المحوري لمصر في معالجة الأزمات وتعزيز التضامن العربي والإسلامي.

وأشاد سليمان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، مؤكدا أنها تمثل موقفا وطنيا شجاعا يجسد ضمير الأمة العربية والاسلامية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتكررة.

واعتبر أن الكلمة جاءت واضحة وحاسمة ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته الأخلاقية والقانونية، مشددا على أن الرئيس السيسي عبَّر عن الإرادة الحقيقية للشعوب حين طالب بمحاسبة المعتدين ورفض سياسة الإفلات من العقاب.

مصر تلعب دورا محوريا في إعادة التوازن للمنطقة

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تلعب دورا محوريا في إعادة التوازن للمنطقة من خلال تبني رؤية عادلة تضمن الحقوق وتحفظ الاستقرار، داعيا الى ترجمة مضمون الكلمة إلى تحرك عربي وإسلامي موحد على الأرض.

واشار سليمان الى ان اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس السيسي بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يجسد روح التفاهم والانفتاح بين قيادتين حريصتين على دعم مسار العمل العربي المشترك، مؤكدا ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في إعادة بناء جسور التعاون مع كافة الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

وجدير بالذكر أن حزب الجبهة الوطنية قد شكل لجنة لإدارة الأزمات والتدخلات العاجلة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها الدولة، وأن هذه اللجنة تمثل محاولة جادة لإعادة تفعيل دور الحزب وربط خطابه السياسي بالواقع العملي.

وقد قرر الحزب مؤخرا ضم رجل الاعمال عاصم سليمان؛ نظرا لما يتمتع به من قدرات ومرونة وقوة وفهم للخريطة الدولية والاقتصادية، حيث يعكس اختياره قناعة الحزب بأن خبراته ورؤيته التحليلية يمكن أن تسهم في صياغة استجابات سريعة وواقعية للأزمات؛ بما يعزز من مكانة الحزب وقدرته على التفاعل مع المشهد الوطني والإقليمي.

