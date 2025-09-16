الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عاصم سليمان: كلمة السيسي في قمة الدوحة وضعت العالم أمام مسئولياته ووجهت رسالة حاسمة لشعب إسرائيل مباشرة

عاصم سليمان، فيتو
عاصم سليمان، فيتو

أكد عاصم سليمان الأمين المساعد لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة بحزب الجبهة الوطنية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة العربية الإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة تعكس المكانة الإقليمية الكبيرة التي باتت تحتلها مصر، في ظل قيادة سياسية واعية ومدركة لدقة المرحلة، مشددا على أن الحضور المصري في مثل هذه الفعاليات الكبرى يبرهن على الدور المحوري لمصر في معالجة الأزمات وتعزيز التضامن العربي والإسلامي.

وأشاد سليمان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، مؤكدا أنها تمثل موقفا وطنيا شجاعا يجسد ضمير الأمة العربية والاسلامية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتكررة.

 واعتبر أن الكلمة جاءت واضحة وحاسمة ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته الأخلاقية والقانونية، مشددا على أن الرئيس السيسي عبَّر عن الإرادة الحقيقية للشعوب حين طالب بمحاسبة المعتدين ورفض سياسة الإفلات من العقاب.

 مصر تلعب دورا محوريا في إعادة التوازن للمنطقة

 وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تلعب دورا محوريا في إعادة التوازن للمنطقة من خلال تبني رؤية عادلة تضمن الحقوق وتحفظ الاستقرار، داعيا الى ترجمة مضمون الكلمة إلى تحرك عربي وإسلامي موحد على الأرض.

واشار سليمان الى ان اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس السيسي بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يجسد روح التفاهم والانفتاح بين قيادتين حريصتين على دعم مسار العمل العربي المشترك، مؤكدا ان هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في إعادة بناء جسور التعاون مع كافة الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

وجدير بالذكر أن حزب الجبهة الوطنية قد شكل لجنة لإدارة الأزمات والتدخلات العاجلة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها الدولة، وأن هذه اللجنة تمثل محاولة جادة لإعادة تفعيل دور الحزب وربط خطابه السياسي بالواقع العملي.

وقد قرر الحزب مؤخرا ضم رجل الاعمال عاصم سليمان؛ نظرا لما يتمتع به من قدرات ومرونة وقوة وفهم للخريطة الدولية والاقتصادية، حيث يعكس اختياره قناعة الحزب بأن خبراته ورؤيته التحليلية يمكن أن تسهم في صياغة استجابات سريعة وواقعية للأزمات؛ بما يعزز من مكانة الحزب وقدرته على التفاعل مع المشهد الوطني والإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الجبهة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية السيسي عاصم سليمان

مواد متعلقة

رسائل نارية لإسرائيل وشعبها، كشف حساب السيسي في قمة الدوحة (فيديو وصور)

مشاركة ناجحة بقمة الدوحة، السيسي يؤكد ثوابت السياسة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

الأكثر قراءة

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads