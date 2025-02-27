افتتاح معرض "أيادي مصر دمياط" للحرف اليدوية والتراثية

افتتحت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد معرض "أيادي مصر دمياط" للحرف اليدوية والتراثية وذلك بالشراكة مع المجلس الاقتصادي لسيدات دمياط بالغرفة التجارية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

شهد الافتتاح حضور نخبة من القيادات التنفيذية والاقتصادية من بينهم المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وأيمن رخا النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وسمير شطا النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأحمد عبده أبو شامة أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وسلامة الجحر عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الأثاث، والسيد الخضري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، والدكتور ياسر عسل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأعضاء المجلس الاقتصادي لسيدات دمياط برئاسة الدكتورة نيڤين الأسمر.

دعم الحرفيين والصناع المبدعين والمساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية

ويهدف المعرض إلى دعم الحرفيين والصناع المبدعين والمساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا إلى جانب توفير فرص للحرفيين المصريين للتوسع محليًا.

يُعد هذا المعرض خطوة هامة في تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي وتشجيع الابتكار في قطاع الحرف اليدوية بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لمحافظة دمياط.

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