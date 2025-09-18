محمود محيي الدين: العالم لم يحقق أهداف التنمية المستدامة والصين والهند استثناء

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن العالم ما زال بعيدًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، باستثناء بعض التجارب الناجحة مثل الصين التي أعلنت القضاء على الفقر المدقع عام 2020، والهند التي أكدت الأمر ذاته عام 2024، بفضل ارتفاع معدلات النمو والاستثمار في البشر والبنية الأساسية والتكنولوجيا.

وأضاف، في لقائه مع الإعلامية دينا سالم على قناة القاهرة الإخبارية، أن عددًا من الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حققت نتائج مهمة، إلا أن بعض الدول الكبرى اقتصاديًا تواجه صعوبات جدية في تنفيذ هذه الأهداف.

أهمية تسريع الجهود وحشد التمويل

وحول مستقبل أهداف التنمية المستدامة، أوضح محيي الدين أن المطلوب هو التعجيل والتسريع وحشد التمويل، محذرًا من أن الاقتصار على متابعة التنافس بين القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والدول الغربية من جهة، والصين ودول شرق آسيا من جهة أخرى، قد يجعل الصراع وعدم التعاون هو السمة الغالبة بدلًا من التكامل.

نموذج دول الآسيان في التعاون

وأشاد محيي الدين بتجربة دول رابطة الآسيان (سنغافورة، فيتنام، تايلاند، إندونيسيا وغيرها)، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي، حيث تبنت هذه الدول منهجًا براجماتيًا ومرنًا أسهم في تطوير التجارة والاستثمار، مع تحييد الخلافات السياسية رغم وجود نزاعات تاريخية بينها.

زيارة مرتقبة لوفد سنغافوري إلى مصر

وكشف المبعوث الأممي عن زيارة رفيعة المستوى من سنغافورة إلى مصر قريبًا، مرجحًا أن تشمل حضور رئيس سنغافورة نفسه، مشددًا على أن الزيارة ستكون فرصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

