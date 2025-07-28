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جمال الدين: نتطلع للتعاون مع سنغافورة في قطاعات متنوعة على رأسها التحول الرقمي بالمواني

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير سنغافورة للتعرف على الفرص الاستثمارية (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة؛ وذلك لبحث التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الهيئة سواءً في المناطق الصناعية واللوجستية أو في المواني البحرية التابعة للهيئة.

 حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذي للهيئة. 

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فرص استثمارية واعدة باقتصادية قناة السويس 

 وخلال اللقاء أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمتلك العديد من الفرص المتاحة للاستثمار برؤيتها الاستراتيجية المتضمنة 21 قطاعا صناعيا ولوجستيا متنوعا، كما أكد أن التكامل بين المواني والمناطق الصناعية يمثل حلقة وصل بين عمليات الإنتاج والتصنيع وبين الأسواق المستهدفة حول العالم، لا سيما في ضوء ما تمتلكه الهيئة من 6 مواني على البحرين المتوسط والأحمر. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

التطلع إلى التعاون مع المؤسسات السنغفورية 

 وفي سياقٍ متصل أشار رئيس  اقتصادية قناة السويس إلى تطلع الهيئة للتعاون مع المؤسسات والشركات السنغافورية في عدد من القطاعات ذات الأولوية؛ حيث يجري التنسيق والتشاور مع الوكالة السنغافورية للتعاون SCE، لنقل خبرات سنغافورة في قطاع إدارة وتشغيل المواني بأحدث النظم الذكية لإدارة المواني. 

 

وشدد على أهمية ذلك التعاون للاستفادة من تطبيق هذه النظم في موانئ الهيئة تنفيذًا لاستراتيجية التحول الرقمي للموانئ التي تساهم في تعزيز مؤشرات الحوكمة، وترفع من كفاءة التشغيل ومعدلات التداول بموانئ الهيئة.

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