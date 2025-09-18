شهدت تواجد 4 مدربين من الدوري السعودي.. سيميوني يتصدر قائمة أغلى 20 مدربًا بالعالم.. ومورينيو يقتحمها بعد توليه تدريب بنفيكا

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن قائمة أعلى المدربين أجرا في العالم لعام 2025، التي تصدرها أسماء بارزة في كرة القدم يقودون أندية كبرى على مستوى القارات.

واللافت في قائمة أعلى المدربين أجرا في العالم لعام 2025، هو حضور مدربين يعملون خارج أوروبا، ما يعكس التغير في موازين القوى المالية بين الدوريات.

مورينيو ضمن أغلى 20 مدربًا في العالم بعد توليه بنفيكا

وكشف موقع "وين وين" نقلا شبكة "givemesport" العالمية، عن القائمة التي حضر بها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق بنفيكا البرتغالي والسابق لنادي فنربخشة التركي، سيتقاضى مع الفريق 5.2 ملايين جنيه إسترليني في الموسم الواحد، ما وضعه في المرتبة العشرين ضمن أعلى المدربين أجرا في العالم.

ترتيب سلوت وتوخيل وكونتي

وجاء المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في المرتبة الـ19 ضمن قائمة أعلى المدربين أجرا في العالم، بعد أن تولى تدريب نابولي صيف عام 2024، ويتقاضى كونتي أجرا سنويًا يقدر بـ5.2 ملايين جنيه إسترليني.

وفي المركز الثامن عشر حل الألماني توماس توخيل، الذي تولى قيادة المنتخب الإنجليزي خلفا للمدرب جاريث ساوثجيت، براتب سنوي يبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني.

واحتل الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول الجديد، المرتبة 17 بأجر سنوي بلغ 6.4 ملايين جنيه، وفي المرتبة 16 جاء الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، الذي يحصل على 6.5 ملايين جنيه سنويًا.

بدوره، جاء روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في المركز 15 براتب قدره 6.7 ملايين جنيه، وتشارك في الراتب نفسه تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، الذي يحتل المركز 14 بعد نجاح.

حضور لافت لمدربي الدوري السعودي في قائمة الأغلى

وشهدت قائمة أعلى المدربين أجرا في العالم لعام 2025 حضورا لافتا لمدربي الدوري السعودي، حيث حضر أربعة أسماء بارزة تُشرف على أندية كبرى في دوري روشن.

وجاء الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، في المرتبة الثانية عالميًا، بأجر سنوي بلغ 21.8 مليون جنيه إسترليني، خلف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، كما حل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، في المركز السادس براتب سنوي بلغ 10.4 ملايين جنيه.

ولم يتوقف الحضور السعودي عند هذا الحد، إذ جاء الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، في المركز الثامن بأجر سنوي قدره 9.6 ملايين جنيه، متساويا مع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان.

كما حل الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، في المرتبة 11 براتب سنوي يبلغ 8.3 ملايين جنيه.

قائمة أعلى المدربين أجرا في العالم 2025

1 دييجو سيميوني - أتلتيكو مدريد - 25.9 مليون جنيه إسترليني

2 سيموني إنزاجي - الهلال السعودي - 21.8 مليون

3 بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - 20.7 مليون

4 ميكيل أرتيتا - أرسنال - 15.6 مليون

5 ديفيد مويس - إيفرتون - 12.5 مليون

6 جورجي خيسوس - النصر - 10.4 ملايين

7 لويس إنريكي - باريس سان جيرمان - 9.6 ملايين

8 ماتياس يايسله - الأهلي - 9.6 ملايين

9 كارلو أنشيلوتي - منتخب البرازيل - 8.4 ملايين

10 أوناي إيمري - أستون فيلا - 8.3 ملايين

11 لوران بلان - اتحاد جدو - 8.3 ملايين

12 توماس فرانك - توتنهام هوتسبير - 8 ملايين

13 فينسنت كومباني - بايرن ميونخ - 7.8 ملايين

14 تشابي ألونسو - ريال مدريد - 6.7 مليون

15 روبن أموريم - مانشستر يونايتد - 6.7 مليون

16 هانز فليك - برشلونة - 6.5 مليون

17 آرني سلوت - ليفربول - 6.4 مليون

18 توماس توخيل - منتخب إنجلترا - 6 مليون

19 أنطونيو كونتي - نابولي - 5.2 مليون

20 جوزيه مورينيو - بنفيكا - 5.2 مليون

