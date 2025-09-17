رقم ضخم، كم يدفع مانشستر يونايتد حال إقالة أموريم؟

بعد الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي ووداع الفريق كأس كاراباو على يد أحد أندية الدرجة الثانية وتذبذب المستوى في الدوري الإنجليزي، هل تقدم إدارة مانشستر يونايتد على إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ويمتلك روبن أموريم فرصة ثمينة لمغادرة مانشستر يونايتد، في ظل تصاعد الضغوط عليه بعد الأداء المتراجع للفريق خاصة وأن مان يونايتد مجبر على مبلغ ضخم خال إقالة المدرب البرتغالي قبل الـ1 من نوفمبر المقبل.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن عقد المدرب البرتغالي يتضمن حصوله على مبلغ 12 مليون جنيه إسترليني في حال إقالته قبل نهاية سنة من عقده.



كما يضمن العقد تعويضات لطاقمه الفني في حال قرر مانشستر يونايتد إقالة المدرب البرتغالي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع روبن أموريم في الـ1 من نوفمبر 2024 قادمًا من سبورتينج لشبونة بعقد مدته سنتان ونصف السنة مع إمكانية تمديده لسنة إضافية، وبراتب سنوي يبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ تسلمه قيادة مانشستر يونايتد حصل الفريق على 31 نقطة في 31 مباراة، كما يعتبر معدل انتصارات الفريق في عهده الأقل في تاريخ النادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويواجه المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ضغوطًا كبيرة بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق في مواجهة مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في الديربي، مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد مانشستر يونايتد أربع نقاط فقط من أول أربع مباريات في الدوري الإنجليزي، في أسوأ انطلاقة له منذ عام 1992، كما ودع الفريق كأس كاراباو بعد خسارة مفاجِئة أمام أحد أندية الدرجة الثانية؛ ما زاد حالة الغضب بين الجماهير ووسائل الإعلام.

والسؤال هل تضطر الإدارة للصبر 6 أسابيع متبقية على نهاية السنة الأولى في عقد أموريم قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله، خاصة وأن الفريق أمامه مواجهة هامة ضد تشيلسي في نهاية الأسبوع في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

