أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الخميس، بتعليق المساعدات الإنسانية من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر.

الاحتلال يعلق دخول مساعدات غزة من الأردن

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم، إن المساعدات الإنسانية إلى القطاع ستدخل الآن من مصر عبر المعابر الإسرائيلية، بأعقاب هجوم جسر اللنبي.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن منفذ عملية جسر اللنبي جندي أردني متقاعد كان يقود شاحنة ونفذ إطلاق النار من مسافة صفر، كما نفذ عملية طعن

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية جسر اللنبي

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم، أن منفذ عملية جسر اللنبي وصل في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الأردن وبدأ بإطلاق النار، معلنا أن قوات الجيش من لواء الأغوار والسامرة تقوم حاليا بعمليات تمشيط وتطويق مدينة أريحا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ورد إليه بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار قرب معبر اللنبي الحدودي مع الأردن، والمعروف باسم “جسر الملك حسين”، مؤكدا أن التفاصيل قيد المراجعة.

